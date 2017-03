Wereldkampioen Smeekens verlengt bij Lotto-Jumbo, Van Beek moet weg

De 30-jarige Sallander, die vorige maand als eerste Nederlander de wereldtitel op de 500 meter veroverde, is deze week een nieuw contract overeengekomen met Lotto-Jumbo, meldt de ploeg dinsdag. Smeekens veroverde in 2014 olympisch zilver op de 500 meter.

In de twee daaropvolgende jaren wist hij mede door een rugblessure geen internationale hoofdprijs te pakken, maar een maand geleden sloeg hij toe. Bij de WK afstanden in Gangneung claimde hij het goud en daarmee een van de zes wereldtitels die Lotto-Jumbo opeiste.

Smeekens werkt al sinds 2009 samen met succescoach Jac Orie. "Jan is een professional, zowel op de ijsbaan als daarnaast. Hij leverde in Korea een unieke prestatie door als eerste Nederlander ooit de wereldtitel op de 500 meter te winnen en ik ben dan ook zeer blij dat hij de komende twee jaren deel zal blijven uitmaken van de ploeg", reageert de Haagse coach.

Dynamiek

De wereldkampioen zelf is uiteraard ook content dat hij de samenwerking met Orie en diens ploeg nog minimaal twee jaar kan voortzetten. "Met de WK-titel is het ultieme bewijs geleverd dat ik bij Lotto-Jumbo op de goede plek zit. Er zit een heel goede dynamiek in de ploeg", aldus Smeekens,

Met de contractverlenging van Smeekens is de mannentak van het team rond. De ploeg bestaat aankomend jaar uit Sven Kramer, Kjeld Nuis, Smeekens, Douwe de Vries, Patrick Roest, Hein Otterspeer, Gerben Jorritsma en aanwinst Chris Huizinga.

Vrouwenploeg

Bij de vrouwentak heeft het team van Orie besloten om de overeenkomsten met Van Beek en Roxanne van Hemert niet te verlengen.Ā

Beide schaatssters wisten zich afgelopen seizoen niet te kwalificeren voor de World Cups of andere internationale wedstrijden.

"De progressie bij Lotte en Roxanne was jammer genoeg niet voldoende voor aansluiting bij de wereldtop, waardoor we tot deze conclusie zijn gekomen'', zegt Orie.

Contin

Het contract met de Fransman Alexis Contin is niet verlengd. De nummer twee van het afgelopen WK op de massastart onderging in december een operatie waarbij zijn schildklier is verwijderd.

Na de mondiale titelstrijd is gebleken dat hij meer tijd nodig heeft om volledig te herstellen, waardoor Contin een andere route neemt richting de Olympische Spelen van 2018.