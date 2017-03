ISU-voorzitter Dijkema niet blij met Nederlandse dominantie in schaatsen

Met name bij het mannenschaatsen is de Nederlandse dominantie groot. Zo is Sven Kramer al jaren niet te kloppen op de allroundtoernooien. Bovendien werden alle afstanden door Nederlandse mannen gewonnen op de afgelopen WK afstanden.

"Als Nederlander vind ik het natuurlijk fantastisch, maar voor het mondiale schaatsen is het van belang om meer nationaliteiten op het podium te hebben", zegt Dijkema bij de NOS. "Voor Nederland is het schitterend om drie Nederlandse vlaggen te zien wapperen, voor het mondiale schaatsen is dat niet goed."

Om de Oranje dominantie te doorbreken heeft Dijkema zijn pijlen onder meer gericht op Zuid-Amerika, waar veel talentvolle inlineskaters vandaan komen. Zo loopt er een project in Salt Lake City om inlineskaters naar het langebaanschaatsen over te laten stappen.

"De inlineskaters daar zijn zeer sterk. Als ze overstappen zie je dat ze binnen de kortste keren op het podium staan."

Dijkema is niet bang dat het langebaanschaatsen door gebrek aan mondiale competitie van de olympische kalender verdwijnt. "Dat is allemaal in de toekomst kijken, dat weet niemand."