Emotionele Ter Mors wil niet met val afscheid nemen van shorttrack

"Dit voelt dubbel zo zwaar", zei Ter Mors, die vorig jaar november besloot om zich op de langebaan te richten, met tranen in haar ogen. "Ik heb bijna het hele seizoen niet gereden, terwijl de andere meiden het super hebben gedaan met veel tweede plaatsen en zelfs een zege in Dresden."

"Nu ik hier aan de start mocht staan, wilde ik die lijn doortrekken. Ik voel me dubbel zo teleurgesteld tegenover die meiden dat ik het niet waar heb kunnen maken."

Het Nederlandse kwartet - dat naast Ter Mors bestond uit Suzanne Schulting, Yara van Kerkhof en Rianne de Vries - lag in de finale van de 3000 meter aflossing met nog drie rondes te gaan op de tweede plek toen Ter Mors onderuit ging in een poging het leidende China in te halen.

"We hadden van tevoren gezegd dat we voor de winst gingen, en niks anders", stelde Ter Mors. "Dus ik probeerde het maximale te doen, risico's te nemen. En toen voltrok zich het ergste scenario denkbaar. Ik heb geen waarom, maar ik viel."

Risico's

Bondscoach Jeroen Otter bevestigde dat de titel de enige doelstelling was voor zijn ploeg. "We krijgen nooit meer deze setting met deze groep dames. We zullen de komende jaren niet meer een WK in Ahoy hebben, dus dan gaan we niet voor zilver."

Otter wilde Ter Mors dan ook geen verwijten maken. "Als we voor zilver waren gegaan, dan was Jorien achter de Chinezen gebleven en was er niks aan de hand geweest. Maar ze wilde er voorbij, dat was de afspraak en dan zijn dit de risico's die daarbij horen."

"Dat is heel sneu, en voor Jorien misschien nog wel wat erger dan voor een ander, maar aan de andere kant horen valpartijen bij onze sport. Had ze niet alle risico's genomen, dan had iedereen zich afgevraagd waarom ze niet geprobeerd had om China in te halen. Je hebt liever morgen spijt van iets wat je gedaan hebt, dan van iets wat je niet gedaan hebt."

Bijdrage

Ter Mors reed in Ahoy haar eerste shorttrackwedstrijden sinds de Noord-Amerikaanse World Cups in november 2016. Ze denkt niet dat een gebrek aan wedstrijdritme in haar oude liefde haar opgespeeld heeft.

"Ik schaats hard, ik schaats goed. Als wedstrijdritme een probleem was geweest, dan hadden Jeroen en de overige leden van de technische staf mij nooit opgesteld voor de finale, hadden ze ne niet eens mee laten doen aan dit toernooi."

"Ik denk dat ik voor de val ook heb laten zien dat ik sterk reed en een bijdrage kon leveren aan een gouden medaille. Maar dan moet je wel op je benen blijven staan."

Ter Mors meldde in november bij haar keuze voor de langebaan al dat ze volgend jaar op de Spelen in Zuid-Korea nog graag deel zou uitmaken van de relayploeg in het shorttrack en die wens was na haar val in Rotterdam alleen nog maar groter geworden.

"Het is nu uithuilen en dan volgend jaar revanche in Pyeongchang. Dan hoop ik weer in de shorttrackploeg te zitten, want zo wil ik geen afscheid nemen van de sport."