Shorttrackers noemen wereldtitel in eigen land 'mooiste wat er is'

"Dit is het mooiste wat er is", aldus de 29-jarige Breeuwsma tegen NUsport. "We wisten dat we het konden, maar we moesten het nog wel even doen. Dit is echt waanzinnig, we zijn er superblij mee."

Breeuwsma, Knegt, Itzhak de Laat en Dennis Visser bleven China en Hongarije ruim voor in de eindstrijd van de 5000 meter aflossing.

Voor Breeuwsma en Knegt (27) was het de tweede wereldtitel op dit onderdeel, maar de vorige was in 2014 in Montreal en nu wonnen de mannen goud voor 7.500 mensen in Ahoy.

"Het publiek heeft ons enorm geholpen", zegt Breeuwsma. "Het mooiste is dat ze lang na de wedstrijd bleven zitten om te zien hoe wij gehuldigd worden, dat is supergaaf. Uiteindelijk doe je het daarvoor."

Gaatje

Het Nederlandse kwartet reed met zo'n vijftien rondes te gaan nog op de laatste plaats met een aardig gaatje naar de top twee, maar de Oranje-mannen dichtten het gat en bij de op een na laatste beurt van Knegt nam de ploeg zelfs de leiding.

"Ik heb nooit gevreesd dat het niet meer ging lukken", stelt Knegt. "We werden even de baan uitgeduwd - Dennis in dit geval - maar we hebben dat met z'n allen perfect opgelost."

"Daan reed het gat dicht en op het moment dat we er weer bij kwamen, gaf hij me een duw en vloog ik echt van de vierde naar de tweede plek. Ik had toen zoveel snelheid, dat ik dacht: ik moet nu vol door. Er waren nog maar zeven rondes te gaan, dus dit was onze kans."

De Laat, Visser en Breeuwsma behielden de koppositie, waarna Knegt in zijn laatste beurt zo hard ging, dat hij al kon juichen met nog een halve ronde te gaan. "Jeroen Otter (de bondscoach, red.) zei dat ik al iets rustiger aan kon doen. Dat zegt hij niet gauw tegen mij, dus ik dacht: dan kan ik ook wel even juichen", aldus Knegt met een grote glimlach.

Ook Breeuwsma wist al voor de finish dat het goud binnen was. "Ik wist dat als ik Sjinkie op de eerste plaats kon afzetten, dat we het af konden maken. Dat doen we het hele seizoen al en ook nu kwam het harstikke goed. Ik stond voor de laatste ronde al met mijn handen in de lucht."