Euforische Ntab dacht dat hij geen kans meer maakte op eindzege World Cup

"Ik had in Berlijn heel veel punten verloren en heb al lang niet meer op snel ijs gereden. Ik wist eerlijk gezegd niet dat ik nog kon winnen. Daarom heb ik me niet echt beziggehouden met de eindzege", bekende Ntab na afloop bij de NOS.

De sprinter had zaterdag al de eerste 500 meter op zijn naam geschreven. Zondag versloeg hij klassementsleider Ruslan Murashev in een rechtstreeks duel bij de tweede 500 meter.

Door zijn twee overwinningen in het Noorse Stavanger eindigde Ntab op een totaal van 585 punten, 28 meer dan Murashev. Ronald Mulder eindigde in het eindklassement achter de Rus als derde op het podium.

Lekker gevoel

Ntab was euforisch na het binnenhalen van de eindzege, zeker omdat het enigszins een verrassing voor hem was. "Dit geeft een hartstikke lekker gevoel. Twee keer winnen is heel bijzonder, dus ik ben blij dat ik weer echt mee kan doen. Ik heb de laatste tijd veel kunnen trainen en daarbij op de kleine dingetjes gelet. Het klopte gewoon."

Ntab hoopt zijn goede vorm de komende maanden extra kracht bij te zetten. "Ik wil komende zomer gebruiken om zo goed mogelijk te trainen, zodat ik volgend seizoen weer zo kan presteren. Dit is in ieder geval mooi. Het ging hartstikke lekker."