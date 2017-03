WK-leider Knegt op 1000 meter al in kwartfinales uitgeschakeld

Knegt, die de slotdag van de WK begon als de klassementsleider, kwam in een sterk bezette kwartfinale als vierde over de streep, terwijl alleen de top twee en de twee snelste nummers drie van de vier kwartfinales zich kwalificeerden voor de halve finales.

Schrale troost voor Knegt was dat de Zuid-Koreaan Sin Da-Woon, tweede in het klassement na twee afstanden, onderuit ging in zijn kwartfinale en zich ook niet wist te plaatsen voor de halve finales. Van de top tien van het klassement staan alleen de Zuid-Koreaan Seo Yi-Ra en de Hongaar Shaoang Liu - respectievelijk de nummer vier en negen - in de A-finale.

Breeuwsma eindigde als vijfde in zijn halve finale, waardoor hij naast een ticket voor de A- of B-finale greep. Samuel Girard, de nummer drie van het klassement uit Canada, kreeg in dezelfde race een straf en verdient zo net als Knegt geen punten op de 1000 meter.

In de tweede halve finale wist Hoogerwerf niet voor een verrassing te zorgen. De pas 21-jarige Nederlands kampioen en WK-debutant kwam als zesde en laatste over de streep, niet genoeg voor plaatsing voor de A- of B-finale.

Klassement

Knegt schreef zaterdag geschiedenis door op de 500 meter als eerste Nederlandse shorttracker ooit de wereldtitel te veroveren op een individuele afstand. Op de 1500 meter eindigde hij als vijfde, waardoor hij halverwege de WK aan de leiding stond in het klassement.

Hoogerwerf begon zondag als de nummer dertien in de rangschikking, terwijl Breeuwsma achttiende stond.

Later op zondagmiddag staan de finale van de 500 meter en de 3000 meter superfinale op het programma. Voor dat laatste onderdeel kwalificeert alleen de top acht van het klassement na drie afstanden zich.

Aan het eind van de middag staan de Nederlandse vrouwen en mannen ook nog in de finale van de relay.