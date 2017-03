Schulting en De Vries bereiken halve finale 1000 meter bij WK

Schulting nam in haar kwartfinale direct de kop en stond die pas net voor de finish af.

Klassementsleider Marianne St-Gelais uit Canada drukte haar schaats net eerder over de streep dan de 19-jarige Nederlandse, maar ook de tweede plaats was genoeg voor een rechtstreekse plek in de halve finale.

De Vries eindigde in haar kwartfinale achter de sterke Zuid-Koreaanse vrouwen Choi Min-Jeong en Shim Suk-Hee als derde. De 26-jarige Friezin was een van de twee snelste nummers drie en mag daardoor later op zondag ook in actie komen in de halve finales.

Finaledag

Schulting eindigde zaterdag op de eerste finaledag als dertiende op de 1500 meter en de 500 meter, wat haar halverwege een tiende plaats opleverde in het algemeen klassement.

De Vries (zestiende op de 1500 meter, zeventiende op de 500 meter) begon zondag als de nummer vijftien aan de slotdag in Rotterdam.

Later op zondagmiddag staan de halve finales en de finale van de 500 meter en de 3000 meter superfinale op het programma. Voor dat laatste onderdeel kwalificeert alleen de top acht van het klassement na drie afstanden zich.

Aan het eind van de middag staan de Nederlandse vrouwen en mannen ook nog in de finale van de relay.