Ntab wint World Cup op 500 meter, Nuis eindwinnaar op 1500 meter

Murashov eindigde in 34,99 als achtste. De Rus had bij de eerste vijf moeten eindigen om het eindklassement op zijn naam te schrijven.

Ntab won in 34,72. Zaterdag won de 22-jarige sprinter van Team Plantina ook al de eerste 500 meter in 34,93.

Achter Ntab eindigde Ronald Mulder (34,77) als tweede, Jan Smeekens (34,81) werd derde en Kai Verbij (34,83) legde beslag op de vierde plek.

In het eindklassement van de World Cup werd Mulder derde en Verbij vierde.

Nuis

Nuis wist in de wereldbekerfinale op de 1500 meter zijn concurrent Denis Yuskov te achterhalen. Met 1.45,00 reed hij de snelste tijd, de Rus werd vierde in 1.46,63. Yuskov had tweede moeten worden om de World Cup te winnen.

Nuis (27) verzekerde zich zaterdag al van de eindwinst op de 1000 meter.

Patrick Roest pakte zondag de tweede plek met 1.46,28. Daardoor werd hij derde in het eindklassement.

Thomas Krol zette dezelfde tijd neer als Yuskov en werd dus gedeeld vierde. De derde plek ging naar de Noor Sverre Lunde Pedersen.

Vrouwen

Bij de vrouwen won Heather Bergsma het eindklassement op de 1500 meter. In de laatste rit versloeg ze Marrit Leenstra, die daardoor de leiding kwijtraakte en tweede werd. De in Stavanger afwezige Ireen Wüst eindigde als vierde in het eindklassement.

De Amerikaanse was in Stavanger met 1.54,92 de snelste. Leenstra werd slechts vierde in 1.56,63. Ze moest de Japanse Miho Takagi en de Tsjechische Martina Sablikova voor laten gaan. Het verschil tussen Sablikova en Leenstra bedroeg slechts één honderdste.

Antoinette de Jong (zevende in 1.57,70) en Melissa Wijfje (achtste in 1.58,00) eindigden in de middenmoot.

500 meter

Floor van den Brandt en Anice Das konden geen potten breken op de tweede 500 meter bij de wereldbekerfinale in Stavanger.

Van der Brandt eindigde in 38,77 op de tiende plaats, Das werd in 38,99 twaalfde en laatste. Zaterdag eindigden beide vrouwen al op dezelfde plek.

Nao Kodaira won net als een dag eerder ook zondag de kortste afstand. De Japanse was met 37,24 bijna een halve seconde sneller dan Karolina Erbanova uit Tsjechië. De Japanse Erina Kamiya werd derde.

Kodaira was al zeker van winst in het wereldbakerklassement. De Nederlandse vrouwen eindigden niet in de top tien.

De wereldbekerfinale in Stavanger is de laatste wedstrijd van het seizoen.