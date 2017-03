'Tovenaar' Knegt kan ook bondscoach Otter nog verbazen

"Sjinkie is een tovenaar op het ijs", aldus Otter, die al sinds 2010 samenwerkt met Knegt. "Zijn kwartfinale op de 500 meter was fenomenaal en zijn halve finale ook. In de finale was hij de koelheid zelve, en sloeg hij op het juiste moment toe."

"Sjinkie kan mij nog steeds verbazen, en dat is maar goed ook. Die prikkels heb ik ook weer nodig en de energie geeft hij bovendien over aan de rest van het team."

Knegt pakte in Rotterdam als eerste Nederlandse shorttracker ooit een wereldtitel op een individuele afstand. In alle drie zijn races over 500 meter liet de overall wereldkampioen van 2015 zijn unieke klasse zien.

"Sjinkie was dé man van zaterdag", stelt Otter. "Hij deed dingen die anderen niet lieten zien."

De bondscoach noemde de kwartfinale als voorbeeld. "Hij werd daarin ingehaald door de Chinees Han Tianyu. Vervolgens zag je hem kijken: shit, moet ik daar óók nog omheen. Oké, dan doe ik wel extra m'n best. Tenminste, zo vertaal ik het. Heerlijk."

Passeren

Ook in de finale zorgde de inhaalactie van een concurrent - de Zuid-Koreaan Seo Yi-Ra - voor het extra duwtje dat Knegt nodig had.

"Mijn tactiek was om de race van voor af aan te rijden, maar ik ging iets te rustig na de start, waardoor die Koreaan er vrij makkelijk langs kwam", analyseert de Fries. "Maar misschien heeft me dat ook wel getriggerd en me het laatste zetje gegeven. Ik jaag natuurlijk liever dan dat ik op kop rijd."

Knegt zorgde zo voor een Nederlandse primeur op wat van oudsher zijn minste afstand is. "Ik ben op papier geen sprinter. Mijn start is misschien niet heel goed, maar ik weet dat als ik eenmaal op snelheid ben, dat ik heel moeilijk te kloppen ben en ook vrij makkelijk kan passeren. Dat slaagde zaterdag allemaal heel goed."

Alzheimereffect

De finale van de 500 meter was minder dan twee uur nadat Knegt in de eindstrijd van de 1500 meter enigszins tegenvallend als vijfde was geëindigd. "Daar baalde ik van, maar ik weet ook dat het bij shorttrack hoort. Ik heb rustig mijn schaatsjes geslepen en toen was ik weer klaar voor de 500 meter."

Volgens Otter is het typerend voor zijn pupil dat hij zo snel de knoop om weet te zetten na een teleurstelling. "Dat noem ik wel het 'Sjinkie Knegt-Alzheimereffect'. Wat hem ook overkomt in een vorige rit, of dat nou winst of verlies is, ik geloof niet dat hij er echt door uit zijn focus gehaald wordt. Hij komt hier voor één ding en dat is op dat podium rijden."

De evaluatie van coach en schaatser over de 1500 meter duurde dan ook niet lang. "'Je had twee ronden eerder aan moeten gaan', zei ik", aldus Otter. "Dat vond hij ook. Het is altijd belangrijk dat we - misschien maar tien seconden - naar elkaar kijken en dan komt het goed."

Knegt staat door zijn goede eerste finaledag ook bovenaan in het algemeen klassement van het WK. Zondag volgen vanaf 14.30 uur nog de 1000 meter en dan de 3000 meter superfinale voor de top acht.

Knegt: "Zondag is weer een heel nieuwe dag, maar ik weet wel dat een gewonnen afstand bij een WK een heel goede basis is voor een wereldtitel."