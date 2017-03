'Wonderbaarlijk goede' 500 meters leiden Knegt naar historisch WK-goud

"Het moment dat ik over de finish kwam was echt geweldig. Het hele publiek ging uit z'n dak, dat was supermooi", aldus Knegt voor de camera van NUsport.

De 'schicht van Bantega' maakte zaterdagmiddag in de kwart- en halve finale van de 500 meter al veel indruk in Rotterdam, genoeg om door bondscoach Jeroen Otter "een tovenaar op het ijs" genoemd te worden.

"Ik heb wonderbaarlijk goede 500 meters neergezet van de kwartfinale tot en met de finale aan toe, dus misschien heb ik wel een beetje getoverd", stelt Knegt met een glimlach.

In de finale raakte de Nederlander halverwege de finale de leiding kwijt aan Seo Yi-Ra, maar de Nederlander passeerde de Zuid-Koreaan vervolgens weer met een knappe inhaalactie. Op de streep had hij een duidelijke voorsprong op de Chinees Dajing Wu en Seo.

"Op het moment dat ik op de tweede plek kwam te liggen met nog twee ronden te gaan wist ik dat het mogelijk zou zijn om de Koreaan nog in te halen, en dat lukte heel knap", analyseert Knegt. "Natuurlijk was het nog lastig om dan kalm te blijven, maar alle jaren ervaring hebben me daar wel in geholpen."

Topdag

Knegt gold altijd vooral als een specialist op de 1000 meter (twee keer WK-zilver) en de 1500 meter (één keer WK-zilver), maar nu hoort hij ook op de 500 meter bij absolute wereldtop.

Op de 1500 meter eerder op zaterdag haalde Knegt ook de A-finale, maar daarin werd hij enigszins tegenvallend vijfde.

"Het was niet echt een teleurstellende 1500 meter, maar ik had er wel meer van gehoopt. Ik moest vervolgens snel de knop omzetten en weer doorgaan. Dat hoort ook bij onze sport."

Knegt staat met zondag nog de 1000 meter en de 3000 meter superfinale te gaan ook aan kop van het algemeen klassement. Bovendien haalde hij met de Nederlands relayploeg de finale.

"Het was een goede dag vandaag", aldus de wereldkampioen van 2015. "Ja, je kunt wel zeggen een topdag."