Nuis ziet eindzege in World Cup op 1000 meter als 'lekker toetje'

Nuis, die zich vorige maand op zowel de 1000 als 1500 meter tot wereldkampioen liet kronen, reed in Noorwegen 1.08,76. Het gat met de nummer twee, de Canadees Vincent De Haitre, was aanzienlijk: 1.09,28.

"Een halve seconde voor de nummer twee is gewoon heerlijk. Ik heb het vaker gedaan dit seizoen en het voelt heel lekker om dat een heel seizoen lang te doen", zegt de 27-jarige Nuis, die wel hoopte op een iets snellere tijd, tegen de NOS.

"Ik zit ver voor de rest en kan met een lekker gevoel naar volgend jaar gaan werken. Ik vind dit altijd bijzonder en absoluut geen mosterd na de maaltijd. Dit is een lekker toetje, één van de twee is binnen."

De Zuid-Hollander doelt daarmee op zijn optreden op de 1500 meter van zondag. Ook op die afstand kan de wereldkampioen de eindzege in het klassement veiligstellen.

Ntab

Op de 500 meter was het complete podium op de eerste omloop volledig Nederland. Dai Dai Ntab won voor landgenoten Ronald Mulder en Kai Verbij. Jan Smeekens werd vierde. Zondag volgt de tweede omloop.

"Ik dacht vrijdag in mijn hotel: het zal toch niet gebeuren dat we hier een, twee en drie worden? En moet je nu eens kijken, de volledige top vier is Nederlands. Dat is toch hartstikke leuk?", sprak winnaar Ntab.

Voor Ntab was het zijn eerste wereldbekertriomf na vorig jaar december in Astana. Het ziet zijn winst in Stavanger ook een beetje als een overwinning op zichzelf. "Die valpartij vorige maand bij de WK afstanden op de 500 meter heeft wel een tijdje in mijn hoofd gezeten. Dat was superbalen natuurlijk. Ik heb in Gangneung niet laten zien wat ik kon", zegt hij.

"Gelukkig ging het hier wel weer lekker. Het goede schaatsgevoel is eigenlijk nooit weg geweest. Het WK was een momentopname, daar ging het gruwelijk mis. Maar dat hoort ook bij het sprinten. Een foutje is heel snel gemaakt."