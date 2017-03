Knegt pakt goud op 500 meter bij WK shorttrack in Ahoy

Knegt bleef in de A-finale van de 500 meter de Chinees Dajing Wu en de Zuid-Koreaan Seo Yi-Ra voor. De Canadees Samuel Girard ging kort na de start van de finale onderuit en was direct kansloos voor een podiumplaats.

Knegt dook als eerste de eerste bocht in, maar moest de leiding halverwege de race afstaan aan de Koreaan Seo. Met een knappe inhaalactie wist Knegt weer voorbij Seo te gaan, waarna de Fries de zege niet meer liet glippen.

In het klassement heeft de Nederlander, die eerder op zaterdag vijfde werd op de 1500 meter, nu 39 punten. De Zuid-Koreaan Sin Da-Woon staat tweede met 34 punten, terwijl Girard de nummer drie is met 29 punten.

Zondag staan nog de 1000 meter en de afsluitende 3000 meter superfinale op het programma.

Knegt was in 2015 overall wereldkampioen door in Moskou als eerste te eindigen in het eindklassement na vier afstanden, maar een Nederlander won nog nooit een individuele wereldtitel sinds vanaf 2001 gouden medailles op een afstand ook erkend worden als officiële wereldtitel.

1500 meter

Knegt greep eerder op zaterdag net naast een medaille op de 1500 meter. De 'schicht van Bantega' eindigde op twaalf duizendsten van het brons als vijfde.

In een drukke finale (acht in plaats van zes shorttrackers) probeerde Knegt in de laatste rondes op te rukken vanaf de zesde plaats. De Fries zette een aantal inhaalacties in, maar een podiumplek zat er niet in.

De wereldtitel op de 1500 meter ging naar Sin Da-Woon, die Girard na een spannende finish naar het zilver verwees. Seo Yi-Ra completeerde het podium.

Sin Da-Woon was eerder in 2013 de beste op de 1500 meter bij de WK. Hij schreef dat jaar ook het algemeen klassement op zijn naam.

Relay

Knegt plaatste zich met de replayploeg voor de finale. De equipe, die naast Knegt uit Itzhak de Laat, Daan Breeuwsma en Dennis Visser bestond, eindigde in de halve finale nipt achter Rusland als tweede.

De andere halve finale werd gewonnen door China, dat Hongarije als tweede zag eindigen. Zuid-Korea sneuvelde.

Breeuwsma

Daan Breeuwsma strandde in Ahoy in de halve finales van de 1500 meter. Hij kwam in zijn heat als vijfde over de streep, maar na een straf voor de Hongaar Shaoang Liu werd de Nederlander als vierde geklasseerd.

Hij mocht daardoor meedoen aan de B-finale en daarin werd de Fries na een knappe race tweede, vlak achter de Chinees Dajing Wu. Het leverde Breeuwsma de tiende plek in het afstandsklassement op en de achttiende plaats in het algemeen klassement.

Dylan Hoogerwerf deed zaterdag alleen mee aan de 500 meter en daarop ging hij onderuit in zijn kwartfinale. Daardoor was hij op slag kansloos voor een plek in de halve eindstrijd. De Nederlands kampioen staat halverwege dertiende in het algemeen klassement.

Knegt plaatste zich vrijdag op de eerste WK-dag voor de finalerondes van alle drie de afstanden (500, 1000 en 1500 meter). Breeuwsma lukte dat op de 1000 en 1500 meter, terwijl Nederlands kampioen Hoogerwerf de voorrondes op de 500 en 1000 meter overleefde.