Schulting verdient geen punten op eerste finaledag WK shorttrack

Schulting zat op de 500 meter in een zeer sterke kwartfinale met Elise Christie - de nieuwe wereldkampioene op de 1500 meter - en de Chinese vrouwen Kexin Fang en Yihan Guo.

Dat trio eindigde voor Schulting, terwijl alleen een plek bij de eerste twee genoeg was voor kwalificatie voor de halve finales.

Ook de twee andere Nederlandse vrouwen redden het niet in de kwartfinales van de 500 meter. Rianne de Vries, de regerend Europees kampioene op de kortste afstand, struikelde in haar heat vrijwel direct na de start, waardoor ze direct kansloos was voor een plek in de halve finales.

Yara van Kerkhof, een specialiste op de 500 meter, kwam net tekort tegen de Canadese vrouwen Marianne St-Gelais en Marie-Eve Drolet. De Zoetermeerse eindigde op 0,017 seconde als derde.

1500 meter

Op de 1500 meter kreeg Schulting in de B-finale een straf,waardoor ze als dertiende eindigde. De jonge Friezin wist dat in de B-finale alleen punten te verdienen waren voor de nummer één (twee punten) en de nummer twee (één punt). Daarom probeerde ze in de laatste ronde alles of niets te spelen bij een inhaalactie op de leidende Deanna Lockett, maar daarbij hinderde ze de Australische.

Schulting eindigde eerder op zaterdag in haar halve finale als vierde, terwijl alleen de top twee zich plaatste voor de A-finale. De Vries kwam in dezelfde race als vijfde over de streep en eindigde als zestiende op de 1500 meter.

Schulting leek in de halve finale lange tijd in kansrijke positie om bij de beste twee te komen, maar bij een inhaalactie binnendoor bij de Chinese Yihan Guo verloor de Nederlands kampioene veel snelheid.

De wereldtitel op de 1500 meter ging naar de Britse Christie, die in de A-finale net te sterk was voor St-Gelais en de Zuid-Koreaanse Shim Suk-Hee. Choi Min-jeong uit Zuid-Korea, die vorig jaar het algemeen klassement won, ging onderuit en werd daardoor slechts vijfde.

Tweevoudig Europees kampioene Christie (26) stond al regelmatig op het podium bij WK's, maar haar zege in Ahoy betekende haar eerste gouden medaille op een mondiaal kampioenschap.

500 meter

Van Kerkhof kwalificeerde zich vrijdag alleen op de 500 meter voor de finalerondes. Schulting en De Vries deden dat op alle afstanden (500, 1000 en 1500 meter).

Later op zaterdag staan ook de halve finales van de relay op het programma.