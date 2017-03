Ntab wint 500 meter in Stavanger voor Mulder en Verbij

Ronald Mulder, Kai Verbij en Jan Smeekens zorgden voor een volledige Nederlandse top-vier.

De 22-jarige sprinter van Team Plantina zegevierde in een tijd van 34,93. Het was zijn tweede wereldbekerzege in zijn loopbaan. Begin december boekte Ntab in Astana zijn eerste internationale overwinning.

Mulder werd tweede op zes hondersten van Ntab. Verbij en Smeekens reden allebei 35,01, maar de 22-jarige Verbij was in duizendsten net iets sneller dan de sprinter van Lotto-Jumbo en werd daarom derde.

Revanche

Met zijn tweede triomf in de wereldbeker nam Ntab in Stavanger een beetje revanche op zichzelf. Hij ging bij de WK afstanden vorige maand op de olympische baan in Gangneung als een van de kanshebbers van start op de 500 meter. Hij verknalde echter zijn WK-debuut door een valpartij in de tweede buitenbocht.

Ntab steeg in het wereldbekerklassement van de 500 meter naar de tweede plek met 435 punten. De Rus Ruslan Murashov, die zaterdag de vijfde tijd reed (35,07), bleef aan de leiding met 521 punten.

Ronald Mulder bleef, achter de afwezige Rus Pavel Kulizhnikov (425 punten), vierde met 421 punten. Zondag is de afsluitende 500 meter in het wereldbekercircuit.

Kodaira

Nao Kodaira was bij de vrouwen de sterkste op de 500 meter. De wereldkampioene sprint uit Japan reed in de Noorse stad een baanrecord (37,14 seconden). Het was op deze afstand haar zevende opeenvolgende zege dit seizoen in het wereldbekercircuit.

Europees sprintkampioene Karolina Erbanova uit Tsjechië eindigde op de Noorse ijsbaan als tweede in 37,87. De Amerikaanse Heather Bergsma pakte brons met een tijd van 38,13.

Floor van den Brandt (tiende in 38,98) en Anice Das (twaalfde en laatste in 39,13) eindigden in de achterhoede.

Zondag staat ook voor de vrouwen de laatste 500 meter van het seizoen op het programma in Stavanger. Kodaira is al zeker van de eindzege in het klassement, goed voor een bedrag van 15.000 dollar (circa 14.000 euro).