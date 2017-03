Bergsma en Nuis grijpen wereldbeker, Ntab wint 500 meter

Bergsma schreef de afsluitende 5000 meter op zijn naam. Hij zegevierde in een tijd van 6.17,74 en dat was voldoende om het klassement over de 5000 en 10.000 meter op zijn naam te schrijven.

Ted-Jan Bloemen, die sinds 2014 voor Canada uitkomt, reed op de 5000 meter de tweede tijd (6.18,46). Erik Jan Kooiman pakte brons met 6.19,07. Patrick Roest moet zich met plek vier tevredenstellen in 6.20,25.

Bergsma had in de strijd om de eindzege geen tegenstand van Sven Kramer. Die deed alleen aan de eerste twee wedstrijden in Harbin en Nagano mee.

Nuis

Nuis kwam op de 1000 meter in 1.08,76 over de meet en bleef daarmee de Canadees Vincent De Haitre ruim een halve seconde voor (1.09,28). Het was zijn vijfde zege op rij.

Met zijn zege pakte de schaatser van Lotto-Jumbo voor het tweede jaar op rij de eindzege op de langste sprintafstand.

Thomas Krol kwam net tekort voor het brons op de kilometer. Hij moest met 1.09,47 de Duitser Nico Ihle net voorlaten: 1.09,42. Kai Verbij stelde teleur met de elfde plek. De wereldkampioen sprint kwam in 1.10,05 over de streep, al was dat wel genoeg voor de derde plaats in het eindklassement.

500 meter

Ronald Mulder, Verbij en Jan Smeekens zorgden op de 500 meter achter Dai Dai Ntab voor een volledige Nederlandse top vier op de 500 meter.

De 22-jarige Ntab, sprinter van Team Plantina, zegevierde in een tijd van 34,93. Het was de tweede wereldbekerzege in zijn loopbaan. Begin december boekte Ntab in Astana zijn eerste internationale overwinning.

Mulder werd tweede op zes hondersten van Ntab. Verbij en Smeekens reden allebei 35,01, maar de 22-jarige Verbij was in duizendsten net iets sneller dan de sprinter van Lotto-Jumbo en werd daarom derde.

Ntab steeg in het wereldbekerklassement van de 500 meter naar de tweede plek met 435 punten. De Rus Ruslan Murashov, die zaterdag de vijfde tijd reed (35,07), bleef aan de leiding met 521 punten. Zondag is de afsluitende 500 meter in het wereldbekercircuit.

Achtervolging

De Nederlandse mannenploeg, bestaande uit Jorrit Bergsma, Douwe de Vries en Evert Hoolwerf, stelde de eindzege veilig in het klassement van de achtervolging. Dat gebeurde met miniem verschil.

De ploeg van bondscoach Geert Kuiper versloeg in de derde en laatste rit concurrent Noorwegen ternauwernood: 3.43,02 tegen 3.43,35. Japan belandde met 3.44,09 op de derde plaats.

In het eindklassement eindigde titelhouder Nederland op de eerste plaats met 430 punten, gevolgd door Noorwegen (390) en Japan (374).

De vrouwenploeg moest de eindzege aan Japan laten. Melissa Wijfje, Marije Joling en Annouk van der Weijden eindigden in de vijfde en laatste wedstrijd van het seizoen op de tweede plaats met een tijd van 3.02,42. Tegenstander Japan was aanmerkelijk sneller: 3.00,60. Rusland reed de derde tijd (3.02,93).

Nederland en Japan eindigden in het wereldbekerklassement beide op 430 punten. Japan prolongeerde de titel dankzij een groter aantal ritzeges (drie tegen twee).

Sablikova

Martina Sablikova won ook de laatste wedstrijd over 3000 meter. De Tsjechische was al zeker van de eindzege in de wereldbeker op de twee langste afstanden.

Achter Sablikova, die in 4.04,21 over de meet kwam, eindigde Antoinette de Jong als tweede. Zij wist in 4.05,35 haar landgenote Melissa Wijfje nipt achter zich te houden: 4.05,59. Marije Joling was met 4.07,36 goed voor plek vijf. De Jong eindigde als derde in het klassement.

Ireen Wüst was de grote afwezige in Stavanger. De olympisch en wereldkampioene op de 3000 meter besloot af te zien van de wereldbekerfinale in Noorwegen, na het behalen van haar wereldtitel allround.

Leenstra

Heather Bergsma behaalde haar zesde seizoenszege op de 1000 meter. De Amerikaanse wereldkampioene zegevierde in een tijd van 1.14,85. De Japanse Nao Kodaira eindigde als tweede in 1.14,90, gevolgd door de Tsjechische Karolina Erbanova als nummer drie (1.15,22).

Marrit Leenstra stelde in de laatste rit tegen Bergsma teleur. De Friezin moest genoegen nemen met de zesde tijd (1.16,11). Daarmee zakte ze in de eindstand van de wereldbeker op deze afstand van de tweede naar de derde plek (451 punten). Sanneke de Neeling reed zaterdag in Noorwegen de elfde tijd (1.18,24).

Bergsma pakte de hoofdprijs van ruim 14.000 euro met 650 punten. De Japanse Miho Takagi eindigde voor Leenstra als tweede (476 punten).

Kodaira was wel de sterkste op de 500 meter. De wereldkampioene sprint uit Japan reed in de Noorse stad een baanrecord (37,14 seconden). Het was op deze afstand haar zevende opeenvolgende zege dit seizoen in het wereldbekercircuit.

Floor van den Brandt (tiende in 38,98) en Anice Das (twaalfde en laatste in 39,13) eindigden in de achterhoede. Zondag staat ook voor de vrouwen de laatste 500 meter van het seizoen op het programma in Stavanger. Kodaira is al zeker van de eindzege.