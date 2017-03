Schulting en Knegt maken indruk op eerste dag WK shorttrack in Ahoy

De pas 19-jarige Schulting, vorig jaar vijfde bij haar WK-debuut, maakte vrijdagavond indruk door in haar heat van de 1000 meter te versnellen in de laatste rondes en simpel naar de zege te schaatsen. De Vries ging als nummer twee in haar heat door naar de kwartfinales van zondag.

Op de 500 meter hield Schulting in haar heat vrij simpel de Britse Charlotte Gilmartin en de Poolse Natalia Maliszewska achter zich. De Vries eindigde ook als eerste in haar serie van de 500 meter, net voor de Russische Ekaterina Konstantinova.

Yara van Kerkhof, de derde Nederlandse deelneemster op de individuele nummers, werd op de 1000 en 1500 meter uitgeschakeld. Op de 500 meter staat ze zaterdag wel in de kwartfinales.

De Zoetermeerse ging op de kortste afstand in haar heat onderuit, maar de jury oordeel na afloop dat Kim Boutin daarvoor de schuldige was. De Canadese kreeg een penalty en Van Kerkhof werd toegevoegd aan het deelnemersveld voor de finalerondes.

Schulting en De Vries plaatsten zich 's middags al voor de halve finales van de 1500 meter. Van Kerkhof redde het net niet in de heats van die afstand.

Mannen

Bij de mannen reed Knegt vrijdagavond zonder al te veel problemen naar de eerste plaats in zijn heat op de 1000 meter. 's Middags had de wereldkampioen van 2015 zich op de 500 en 1500 meter al gekwalificeerd voor de finalerondes.

Daan Breeuwsma mag in het weekend zeker twee keer terugkomen op een individuele afstand. De ervaren Fries plaatste zich door een tweede plaats in zijn heat voor de kwartfinale van de 1000 meter. In de middagsessie had hij al succes op de 1500 meter, terwijl Breeuwsma op de 500 meter naast een plek in de kwartfinales greep.

Dylan Hoogerwerf kende een prima WK-debuut in Rotterdam. De Nederlands kampioen kwam net tekort op de 1500 meter, maar op de 500 en 1000 meter staat hij wel in de kwartfinales.

De kwartfinales, halve finales en finale van de 500 meter staan zaterdag op het programma in Ahoy, net als de halve finales en finale van de 1500 meter. De finalerondes van de 1000 meter zijn zondag, net als de superfinale over 3000 meter.