Knegt simpel naar finalerondes 500 en 1500 meter bij WK shorttrack

Knegt, de wereldkampioen van 2015, eindigde in een goed gevuld Ahoy als tweede in zijn heat op de 1500 meter, goed voor een plek in de halve finales. Een paar uur later werd de Fries eerste in zijn heat op de 500 meter, waardoor hij zich op die afstand kwalificeerde voor de kwartfinales

Daan Breeuwsma plaatste zich op de 1500 meter met een tweede plaats in zijn heat voor de halve finales van zaterdag, maar op de 500 meter redde de ervaren Nederlander het niet door een vierde plaats.

Dylan Hoogerwerf kwam op de 1500 meter tekort door een derde plaats achter de Hongaar Shaolin Sandor Liu, een van de favorieten voor de titel, en de Japanner Ryosuke Sakazume. Op de 500 meter mag de Nederlands kampioen door een tweede plek in zijn heat wel terugkomen voor de finalerondes.

Vrouwen

De vrouwen reden 's middags alleen de voorrondes van de 1500 meter. Schulting, vorig jaar vijfde bij haar WK-debuut, reed simpel naar de eerste plaats in haar heat, waardoor ze zaterdag mag terugkomen voor de halve finales.

Rianne de Vries had aan de derde plek in haar voorronde genoeg om zich ook te kwalificeren voor de finalerondes.

Yara van Kerkhof redde het net niet. De 26-jarige Zoetermeerse kwam als vierde over de streep, op veertien duizendsten van nummer drie Ekaterina Konstantinova uit Rusland.

Vrijdagavond vanaf 18.20 uur vinden in Ahoy nog de voorrondes plaats van de 500 en 1000 meter voor vrouwen en de 1000 meter voor mannen.

De finalerondes van alle afstanden zijn op zaterdag en zondag vanaf 14.00 uur.