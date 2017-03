'Terugkeer' in shorttrack bij WK voelt vertrouwd voor Ter Mors

"Het voelt vertrouwd", zegt Ter Mors in Rotterdam over haar 'terugkeer' in het shorttrack. "Het is niet zo dat ik de afgelopen maanden helemaal niet aan shorttrack heb gedaan, als ik in Nederland ben sluit ik altijd direct aan bij de Nederlandse ploeg."

"Gemiddeld shorttrack ik nog steeds meer dan dat ik langebaan. Ik ben niks anders gaan doen in de trainingen, ik heb alleen tussen december en nu geen wedstrijden gereden in het shorttrack."

Ter Mors deed aan het begin van dit seizoen mee aan de aan de wereldbekers shorttrack in Calgary en Salt Lake City, maar daarna besloot de olympische kampioene op de 1500 meter dat ze zich vrijwel volledig op de langebaan zou gaan richten.

De Europees kampioene shorttrack van 2014 gaf toen wel direct aan dat ze nog graag mee zou willen doen aan de WK shorttrack in eigen land. Die kans krijgt ze, al is ze alleen geselecteerd voor de relay. Suzanne Schulting, Rianne de Vries en Yara van Kerkhof starten namens Nederland in het individuele toernooi.

"Ik heb nooit in spanning gezeten of ik geselecteerd zou worden voor dit WK, ik wist het eigenlijk al wel", stelt Ter Mors. "Als je er realistisch naar kijkt, is het niet zo'n heel moeilijke berekening. Je wilt natuurlijk je beste rijders aan de start hebben en zoveel snelle rijdsters zijn er nu eenmaal niet in Nederland."

Luxeprobleem

Hoe groot de rol van Ter Mors zal zijn, is nog niet duidelijk. Ze is een van de vijf Nederlandse vrouwen, terwijl er maar vier schaatssters per team mee mogen doen aan de relay. De Oranje-ploeg rijdt maximaal twee keer bij de WK; op zaterdag is de halve finale, waar tickets te verdienen zijn voor de finale van zondag.

"Ik weet nog niet of ik zal rijden, niemand weet dat", aldus Ter Mors. "Dat beslist Jeroen denk ik pas op zaterdag."

De Twentse doelt daarmee op bondscoach Jeroen Otter, en hij stelt inderdaad dat hij waarschijnlijk pas zaterdagmiddag een beslissing zal nemen over zijn opstelling in de halve finale.

"Ik kijk naar wie ik op dat moment het beste kan gebruiken in de race", zegt Otter. "Gaan we voor een tactiek dat we direct met heel veel snelheid de wedstrijd aanvangen? Dan zouden we Jorien eventueel kunnen gebruiken. Of gaan we in het peloton rijden? Dan heb je misschien andere rijdsters nodig."

"De verschillen tussen de dames onderling zijn niet groot, ze hebben allemaal kwaliteiten. Ik heb dus een luxeprobleem."

Lengte

Ter Mors, die met de aflossingsploeg vier keer Europees kampioen werd en op de WK van 2011 zilver pakte, heeft zich erbij neergelegd dat een individuele wereldtitel in haar eerste liefde - het shorttrack - niet voor haar is weggelegd.

"Ik weet hoe de sport zich aan het ontwikkelen is en dat iedere toekomstige wereldkampioen waarschijnlijk onder de 1.70 meter zal zijn. Ik ben 1.81 meter, dus het is een kansloze missie voor mij."

"Als ik alles op alles zou zetten, zou er misschien wel een mogelijkheid zijn, maar ik ben nooit een schaatsster geweest die behendig was en veel inhaalde. Ik ben iemand die keihard kan schaatsen en daar ben ik heel ver mee gekomen in het shorttrack, maar de sport wordt alleen maar sneller, behendiger en technischer. Dan ga ik geen winnende factor meer zijn."