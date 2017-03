Schulting voelt geen extra druk voor WK in seizoen van doorbraak

"Ik voel totaal geen extra druk", aldus Schulting voor de camera van NUsport. "Het geeft me juist superveel energie dat dit seizoen voelt als het seizoen van mijn doorbraak. Ik heb heel veel zin om in Ahoy van start te gaan en om te mogen racen tegen alle wereldtoppers."

"Natuurlijk, iedereen heeft zenuwen, ik ook. Maar ik vind het juist heel mooi om in een vol stadion te rijden, dat het publiek helemaal losgaat als ik het ijs opstap. Dat maakt andere rijdsters misschien wel angstig, maar het geef mij energie. En het is natuurlijk supervet dat hier heel het stadion oranje zal zijn."

Schulting kondigde vorige winter met brons op de EK en een vijfde plek bij haar WK-debuut al aan dat er een potentiële topper in haar huisde. Dit seizoen heeft de Friezin de volgende stap gezet door op mondiaal topniveau constant met de top mee te doen.

De wereldkampioene bij de junioren op de 1500 meter van 2016 haalde deze winter acht keer een finale in de wereldbeker en zes keer leverde dat een medaille op. Vorige maand schreef ze geschiedenis door in Dresden op de 1500 meter als eerste Nederlandse shorttrackster ooit een individuele gouden World Cup-medaille te winnen.

Schulting heeft dan ook geen moeite om de lat hoog te leggen voor de WK in eigen land. "Ik denk dat ik supertevreden mag zijn als ik individueel twee keer een finale mag rijden en het zou heel mooi zijn als ik op een individuele afstand met een medaille naar huis zou kunnen gaan. Het gaat heel lastig worden, maar er zijn zeker mogelijkheden."

Ter Mors

Jorien ter Mors, die bij de WK alleen op de relay in actie zal komen, ziet heel veel mogelijkheden bij haar acht jaar jongere ploeggenote.

"Suzanne is zeker iemand die Nederland in de komende jaren zijn eerste wereldtitel bij de vrouwen kan geven", aldus voormalig Europees kampioene Ter Mors, die zich vanaf december wat wedstrijden betreft volledig op de langebaan heeft gericht.

"Ze is een shorttrackster met heel veel potentie. Ze heeft goede inhaalacties, een goede techniek, lef, inhoud. Het is nu zaak voor haar om ervaring op te doen. Ze maakt nu af en toe op de grote momenten nog net even een foutje. Daar moet je op een gegeven moment doorheen."

Ter Mors denkt dat het nog net iets te vroeg is om te stellen dat Schulting dit weekend al wereldkampioen kan worden. "Maar als ze een paar mooie races en één heel goede afstand laat zien, dan heeft ze zeker kans op brons in het eindklassement."

Supergoed

Schulting voelt zich naar eigen zeggen in ieder geval "supergoed" in aanloop naar de WK in eigen land.

De dochter van oud-profvoetballer Jan Schulting ging dit kalenderjaar twee keer hard onderuit - in januari bij de EK in Turijn en vorige maand bij de wereldbeker in Minsk - maar dat heeft geen effect gehad op haar voorbereiding op het mondiale titeltoernooi.

"Ik voel me top, eigenlijk zoals altijd. Ik werd er deze week aan herinnerd, maar ik was eigenlijk alweer vergeten dat ik ben gevallen in Minsk", zegt Schulting. "Dat hoort bij shorttrack: je moet een valpartij vergeten en er weer staan bij de volgende wedstrijd. En ik zal er dit weekend zeker staan."

De WK shorttrack beginnen vrijdag vanaf 12.00 uur met de voorrondes. Zaterdag en zondag zijn de finalerondes.