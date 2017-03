Knegt hoopt dat publiek in Ahoy hem kan helpen aan tweede WK-titel

"Ik ga er alles aan doen om hier zondagavond weer op het hoogste treetje te staan en ik heb er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen", zei Knegt woensdag in Rotterdam voor de camera van NUsport. "Op dit moment ben ik in de juiste vorm, dus ik ben benieuwd."

De 27-jarige Fries werd twee jaar geleden in Moskou de tweede Nederlander - na Peter van der Velde in 1988 - die zich wereldkampioen shorttrack mag noemen. Vorige winter moest hij het mondiale titeltoernooi in Seoul overslaan omdat hij na een zware val bij de wereldbekerwedstrijden in Dordrecht zijn seizoen vroegtijdig moest beëindigen.

"Het zou heel mooi zijn als ik hier, in Nederland, de wereldtitel terug kan pakken", aldus Knegt. "Ik hoop in eerste instantie op elke afstand zo hoog mogelijk te eindigen en dan zien we voor de afsluitende 3 kilometer wel wat er allemaal mogelijk is en wat we voor het klassement kunnen doen."

Groei

Knegt weet hoe het is om voor eigen publiek succesvol te zijn, want in 2015 kroonde hij zich in Dordrecht voor de tweede keer in zijn carrière tot Europees kampioen.

"Een groot toernooi winnen in eigen land geeft een enorme boost, dus ik ben heel gedreven om het hier weer te laten zien en het zou ontzettend mooi zijn als het lukt. Ik hoop dat ik met het thuispubliek een extra stapje kan geven voor goede prestaties."

De WK in Rotterdam toont ook de groei aan van shorttrack in Nederland. Bij de EK van 2011 in Heerenveen - waar Knegt zilver veroverde - zaten er een kleine duizend mensen op de tribune. In Ahoy worden op vrijdag, zaterdag en zondag bij elkaar zo'n 25.000 toeschouwers verwacht.

"Een WK rijden in een vol Ahoy had ik zes jaar geleden waarschijnlijk niet durven dromen", stelt Knegt. "Maar de sport verandert in Nederland, in positieve zin. Ik ben enorm blij dat we onze sport hier zo neer kunnen zetten."

'De Schicht uit Bantega' weet dat hij met zijn successen een belangrijke rol heeft gespeeld in de groei van zijn sport. "Zonder prestaties kan een sport niet groeien en ik heb de afgelopen tijd goede prestaties geleverd. Ik weet dus dat we mede dankzij mij nu hier staan."

Heats

De WK shorttrack in Ahoy beginnen vrijdag met de voorrondes, die in een middag- en een avondprogramma worden verreden.

Zaterdag en zondag staan de finalerondes op het programma. De medailles van het algemeen klassement en de relay worden zondag tussen 16.00 uur en 17.30 uur verdeeld.