Wüst zegt met 'kleine blessure' toch af voor World Cup-finale

Dat betekent dat het pre-olympische seizoen voor Wüst er nu op zit, bevestigt een woordvoerder van haar ploeg Team Justlease.nl dinsdag.

Wüst veroverde zondag in Hamar op indrukwekkende wijze haar zesde wereldtitel allround. Ze liet na afloop nog resoluut weten dat ze van plan was om naar Noorwegen te gaan, waar ze wilde deelnemen aan de 1000, 1500 en 3000 meter.

Wüst liet na haar titel in Hamar echter ook weten dat ze last had van "vrouwendingen", waarmee ze een cyste bleek te bedoelen. "Ireen hoopte dat het nu wat beter zou gaan, maar dat was dus niet het geval", aldus de woordvoerder van Justlease.nl.

Sven Kramer, die zondag in Hamar zijn negende wereldtitel allround won, verschijnt evenmin in Stavanger aan de start. Hij heeft naar eigen zeggen weinig meer te winnen in Stavanger.