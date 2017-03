Roest hoopt na zilver op WK nog dichter bij Kramer te komen

Kramer was in Hamar een klasse apart en veroverde zijn negende wereldtitel, een record. "Ik moet me blijven verbeteren op alle afstanden, dan hoop ik steeds dichterbij te komen", zei Roest tegen de NOS. "Dan zien we vanzelf wel wanneer ik hem echt kan uitdagen."

De rijder van Lotto-Jumbo kan terugkijken op een uitstekend debuut op de WK. "Voor mij is het een redelijke verrassing dat ik zo'n goed weekend heb gedraaid. Vier afstanden, vier keer een pr. Het was voor mij een perfect weekend."

Op de afsluitende 10 kilometer zette Roest met 13.21,11 de vijfde tijd neer. Kramer was bijna elf seconden sneller.

Plof

"Soms reed ik op de lange afstanden met teveel druk en dan plof je in de laatste rondjes. Op het einde van het seizoen heb ik het beter onder de knie gekregen, waardoor de lange afstanden nu een stuk beter gaan", aldus Roest.

Met 30,7 zette Roest in de laatste omloop zijn beste rondetijd neer. "Dat is niet goed, want dat betekent dat al die 32'ers die ik eerder reed niet nodig zijn. De 10 kilometer ligt me niet helemaal, dan ga je er misschien wat bang in. De laatste drie rondjes vind je energie om er wat uit te persen."

Volgend jaar hoopt de in Lekkerkerk geboren schaatser op olympisch succes bij de Spelen in Gangneung. "Ik vind allrounden het leukste om te doen, maar op de Olympische Spelen moet je echt een afstand uitkiezen. Dan zijn de 1500 meter en 5 kilometer wel mijn beste afstanden."

Kramer

De 30-jarige Kramer ziet in zijn jongere ploeggenoot zijn natuurlijke opvolger. "Patrick gaat me sowieso ooit opvolgen. Ik heb dat niet in de hand, alleen mijn eigen prestaties."

"Schaatsen is een fantastische sport, ik vind het nog steeds leuk om te doen en ik heb geen reden om te stoppen. Winnen blijft machtig mooi", aldus de negenvoudig wereldkampioen.