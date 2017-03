Kramer kijkt in Hamar al uit naar tiende wereldtitel in Amsterdam

Kramer bleef Patrick Roest (tweede) en Jan Blokhuijsen (derde) voor in het klassement in Hamar. Volgend jaar wordt het WK allround gehouden in het Olympisch Stadion.

"Of ik volgend jaar mijn tiende pak? Dat weet ik niet. Ik ga mijn uiterste best doen om dan in Amsterdam in het Olympisch Stadion wereldkampioen te worden, dat zou fantastisch zijn", keek Kramer tegen de NOS al voorzichtig vooruit.

Over zijn negende allroundtitel had hij ondanks zijn suprematie tot op de slotdag twijfels. "Iedere topsporter heeft twijfels. Je moet geen foutjes maken in een allroundtoernooi, al is het zeker waar dat ik nog niet vaak zo relaxed een 10 kilometer heb kunnen rijden", aldus de Lotto-Jumbo-rijder.

"Alles eromheen is misschien wel zwaarder dan het kunstje op het ijs. Een WK brengt altijd veel druk met zich mee. Het is groter nieuws als ik verlies dan als win, dat is anders sport bedrijven."

Kroonprins

Kramer nam het op de afsluitende 10 kilometer op tegen ploeggenoot Roest. Hij ziet veel potentie in zijn pas 21-jarige collega."

"Of hij de kroonprins is bij het allrounden? Ik denk sowieso dat hij me gaat opvolgen, maar ik heb niet in de hand of dat al volgend jaar is. Ik wil nog een keer wereldkampioen worden, en misschien nóg wel een keer."

Het seizoen zit er nu op voor Kramer, die zich eerder deze week afmeldde voor de World Cup-finale van volgende week in Stavanger. Wat hij nu gaat doen weet hij nog niet precies.

"Ik kreeg een appje van Douwe de Vries of ik dinsdag met hem wilde trainen. Hij moet nog een World Cup rijden, dus dat ga ik maar doen. Ik denk dat ik altijd wel een echte teamgenoot ben geweest, alleen is het niet aan mij om dat te laten zien."

Kramer was eerder in 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015 en 2016 al wereldkampioen allround. In 2011 en 2014 stond hij niet aan de start.