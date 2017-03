Wüst blij en opgelucht na 'andere wereldtitel dan anders'

De 30-jarige Brabantse maakte op de afsluitende 5 kilometer haar minieme achterstand (0,95 seconde) op de Japanse klassementsleidster Miho Takagi goed. Zo pakte ze alsnog het goud.

"Het was apart dat ik niet in de laatste rit reed, maar ik ben heel blij dat ik hem heb. Dat zit in alles. De aanloop was niet vlekkeloos", zei Wüst vlak na het behalen van haar wereldtitel tegen de NOS. "Ik had wat pijntjes, waardoor ik zelfs mijn trainingskamp heb moeten afbreken."

Na enig aandringen wilde Wüst iets meer kwijt over haar gezondheidsperikelen. "Laten we het maar houden op vrouwendingen. Als vrouw heb je soms een cyste die knapt. Dat is bepaald niet bevorderlijk voor je voorbereiding op het WK allround."

"Maar ik kon gelukkig volledig rekenen op de steun en het vertrouwen van onze technische staf. Zij bleven erin geloven. Het is zó fijn dat ik altijd op hen kan terugvallen."

Volgens Wüst was dat ook de reden dat ze direct de mensen opzocht met wie ze intensief had samengewerkt in de laatste weken. ''Dit is een andere titel dan anders, zwaarbevochten, maar wel een heel fijne met de staf en mijn ploeggenoten die in me bleven geloven. Daarom sprintte ik naar de begeleiding."

Spannend

De Brabantse vindt dat haar wereldtitel extra waarde heeft door de strijd die ze ervoor moest leveren. Martina Sablikova pakte uiteindelijk zilver en het brons was voor Takagi. Antoinette de Jong (vierde) viel net buiten de prijzen.

"Het werd mede doordat Miho een goed kampioenschap reed pas zo laat beslist. Het was een mooi WK, goed dat er vanuit andere landen schaatsers waren die het spannend maakten", aldus Wüst.

"Het is een mooi podium na een heel spannend toernooi. Ik vind het wel heel jammer dan mijn ploeggenote Antoinette net niet derde is geworden."

Wüst staat met zes keer WK-goud nu alleen op de tweede plaats op de eeuwige ranglijst van het mondiale allroundtoernooi. De Duitse Gunda Niemann is recordhoudster met acht wereldtitels.