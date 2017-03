Wüst loopt door zege op 1500 meter in op Takagi bij WK allround

Wüst was na een spannende strijd net te snel voor Takagi op de 1500 meter: 1.55,49 om 1.55,81. Dat waren de beste tijden van de dag. De Brabantse moet later op zondag op de 5 kilometer 0,95 seconde goedmaken op Takagi.

Martina Sablikova rekende in een rechtstreeks duel af met Antoinette de Jong (1.56,17 om 1.56,77), waardoor de Tsjechische haar achterstand in het klassement op de Nederlandse bijna goedmaakte.

Op haar favoriete 5000 meter moet Sablikova nog 0,83 seconde inlopen op De Jong, die nog wel derde staat in de tussenstand, op 12,72 seconde van Takagi. Het verschil tussen viervoudig wereldkampioene Sablikova en vijfvoudig wereldkampioene Wüst is 12,60 seconde.

De Russische Olga Graf eindigde tussen Sablikova en De Jong in als vierde op de 1500 meter in 1.56,43, waardoor ze vijfde staat in het klassement. De stayer heeft op de 5 kilometer een achterstand van 20,11 seconde op Takagi.

Joling

Marije Joling stond na een matige eerste dag slechts twaalfde in het klassement, maar de Drentse revancheerde zich zondag enigszins met een goede 1500 meter.

De rijdster van Team Victorie eindigde in 1.57.14 als zesde op de schaatsmijl, waardoor ze in het klassement naar de negende plaats steeg. Dat was niet genoeg om zich te plaatsen bij de acht schaatssters die de 5000 meter mogen rijden.

De afsluitende 5 kilometer bij het WK allround voor vrouwen start om 15.30 uur.