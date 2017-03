Kramer grijpt de macht op eerste dag van WK allround

Patrick Roest en Jan Blokhuijsen zorgden voor een volledig Nederlands podium op de 5000 meter. Zij eindigden als tweede en derde. Die plekken hebben zij ook in het klassement.

Kramer aast in het Noorse Vikingskipet in Hamar op zijn negende allroundtitel. De 30-jarige schaatser van Lotto-Jumbo kwam op zijn favoriete afstand in de voorlaatste rit in actie tegen Michele Malfatti. Hij had weinig aan de Italiaan, die al snel op grote achterstand reed. Kramer bereikte de meet in een tijd van 6.12,33.

Daarmee dook hij bijna drie seconden onder de tijd van Roest. De teamgenoot van Kramer klopte in een rechtstreeks duel Blokhuijsen en reed met 6.15,10 een nieuw persoonlijk record. Die tijd was goed voor plek twee, terwijl Blokhuijsen 6.15,99 reed.

Kramer verdedigt zondag op de 1500 meter een voorsprong van 0,42 seconde op Roest. Ook in het klassement is Blokhuijsen derde, op 0,89 van Kramer.

Snelheid

Kramer was het toernooi degelijk begonnen met de achtste plaats op de 500 meter in 36,41. De Japanner Shota Nakamura won de sprint in 36,00. Roest was vierde in 36,27, terwijl Blokhuijsen als zesde eindigde in 36,34.

"Ik ben erg blij met mijn tijd", liet Kramer bij de NOS weten. "Ik heb dit seizoen gewoon wat meer snelheid, dat zie je ook terug op mijn 1500 meter. Ik moet nu een heel sterke 5000 meter rijden en dan sta ik er inderdaad heel goed voor na de eerste WK-dag"

Hij werd eerst nog wel teruggefloten wegens een valse start. "Dat is natuurlijk niet zo fijn. Je ligt er gewoon uit bij de tweede keer. Dan moet je dus toch bij de tweede poging iets langer blijven staan dan normaal."

De Fries is sinds 2007 de sterkste op alle WK's allround waaraan hij deelnam. Hij deed in 2014 niet mee.