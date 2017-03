Wüst na eerste dag van WK allround op tweede plaats

De 30-jarige Wüst moest op de sprint alleen de Japanse Miho Takagi voorlaten, terwijl Martina Sablikova de drie kilometer naar zich toe trok.

Takagi gaat na twee afstanden aan de leiding. De Japanse verdedigt zondag op de 1500 meter een voorsprong van 0,61 seconde op Wüst. Antoinette de Jong is derde en Marije Joling staat twaalfde.

Wüst leek op de 3000 meter in de slotrit tegen de Russin Anna Yurakova op weg naar de zege, maar zag haar marge op de tijd van Sablikova in de slotrondes als sneeuw voor de zon verdwijnen. Met 4.03,71 eindigde ze als tweede achter de Tsjechische, die een rit eerder in 4.02,21 over de meet kwam.

De Jong zag Wüst net onder haar tijd duiken. Met 4.03,77 eindigde ze als derde. Joling was met 4.07,91 goed voor plek acht.

Armbandje

Wüst worstelde in haar rit tegen Yurakova nog met haar armbandje, dat ze in de slotfase maar besloot weg te gooien. Die actie had haar op een diskwalificatie kunnen komen te staan, maar de organisatie bleek coulant.

"Dat is fijn. Maar dan moet de organisatie ook maar strakkere armbandjes uitdelen", zei Wüst bij de NOS. "Maar ja, wat moest ik? Ik had dat bandje ineens in mijn hand. Toen besloot ik dat ding maar weg te gooien."

De gedachte aan een diskwalificatie schoot vervolgens wel even door haar hoofd. "Het zal toch niet waar zijn?, dacht ik. Dat gedoe haalde me wel iets uit mijn concentratie.''

De achterstand op Takagi is gering, terwijl Wüst ruim drie seconden voorsprong heeft op Sablikova. "Ik sta er goed voor, maar zal nog hard aan de bak moeten", besefte de vijfvoudig wereldkampioene.

500 meter

Takagi reed eerder op de dag op de 500 meter in het Vikingskipet verreweg de snelste tijd. De Japanse klokte 38,15 en was Wüst daarmee veel te snel af: 38,82.

Sablikova kwam tot een tijd van 40,11 en eindigde daarmee als dertiende. De Tsjechische titelverdedigster begon daardoor al met een flinke achterstand aan het toernooi. De Jong eindigde met 39,56 als zevende. Joling reed met 40,23 de veertiende tijd.

Wüst jaagt in Noorwegen op haar zesde mondiale allroundtitel. Ze won het WK eerder in 2007, 2011, 2012, 2013 en 2014.