Wüst verwacht opnieuw tweestrijd met Sablikova bij WK allround

De 29-jarige Tsjechische wist het allroundtoernooi de laatste twee jaar op haar naam te schrijven. Wüst moest het daardoor in Calgary (2015) en Berlijn (2016) doen met zilver.

"Ook nu wordt het weer een spannende strijd", voorspelt Wüst in gesprek met de NOS. "Ik ken van Sablikova dat ze soms zegt pijntjes te hebben. Maar ik ben ervan overtuigd dat ze goed zal zijn."

Wüst denkt dat alleen de Japanse Miho Tagaki het haar en Sablikova lastig kan maken in Vikingskipet. "Ze rijdt al het hele seizoen sterk, al weet ik niet hoe haar 5000 meter is. Als ze een hele snelle 500 meter neerzet, is het voor ons zaak om dat gat te dichten."

Keuzes

Wüst, die het WK allround in 2007, 2011, 2012, 2013 en 2014 won, liet onlangs het WK sprint in Calgary schieten omdat dat toernooi niet in haar schema paste. Daar heeft ze sindsdien geen grote spijt van gehad.

"Natuurlijk had ik er stiekem graag gestaan, maar je moet soms keuzes maken", stelt Wüst. "Ik kan op beide toernooien goed zijn, dus ik ben blij met de keuze die ik heb gemaakt. Ik denk dat ik nu wel fit ben. Ik voel me in ieder geval goed."

Wüst komt zaterdag in actie op de 500 meter en de drie kilometer. Zondagmiddag staan de 1500 meter en de 5000 meter op het programma voor de vrouwen.