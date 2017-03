Kramer heeft geen moeite om zich op te laden voor negende WK-titel

"Ik hoef me niet kunstmatig op te laden voor een WK allround. Dat gaat vanzelf. Als ik zaterdagochtend die hal inloop, is het gevoel er echt wel", aldus Kramer vrijdag in De Telegraaf.

De kopman van Lotto-Jumbo regeert al een decennium met harde hand in het allrounden. De laatste keer dat hij geen goud pakte bij een allroundtoernooi dat hij begon en eindigde was in 2006 bij het WK in Calgary. Daar pakte hij als 19-jarige brons achter de Amerikaan Shani Davis en de Italiaan Enrico Fabris.

In de tussenliggende periode werd Kramer naast acht keer wereldkampioen ook negen keer Europees kampioen allround en vijf keer Nederlands kampioen allround. "Als anderen willen winnen, moeten ze gewoon harder schaatsen", stelt hij simpel.

Zijn coach Jac Orie vindt het grote onzin dat er geklaagd wordt over de dominantie van Kramer. "Er worden zo vaak dingen geroepen die gewoon niet waar zijn. Bijvoorbeeld dat schaatsen niet mondiaal is. Ga weg. Het is de meest mondiale wintersport die er is."

"Misschien zijn er mensen die het saai vinden dat Sven zo domineert. Maar ik ken ze niet. Ik heb in ieder geval nog nooit een boze brief ontvangen."

WK afstanden

Kramer rijdt in het Vikingskipet in Hamar zijn laatste wedstrijd van de winter, omdat hij de wereldbekerfinale in Stavanger van volgende week aan zich voorbij laat gaan.

De drievoudig olympisch kampioen kent tot nu toe een zeer succesvol seizoen, met onder meer de Europese titel allround en drie weken geleden twee keer goud en één keer brons bij de WK afstanden in het Zuid-Koreaanse Gangneung.

"In dit voor-olympische seizoen was de WK afstanden op de olympische baan voor iedereen het belangrijkste toernooi. Ook voor mij", stelt Kramer. "Maar geloof me, ik heb serieus wel zin zondag die negende titel te pakken."

Het WK allround begint zaterdag om 13.15 uur met de 500 meter voor vrouwen. Namens Nederland komen naast Kramer ook Jan Blokhuijsen en Patrick Roest op het ijs. Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Marije Joling zijn de Nederlandse vrouwen in Noorwegen.