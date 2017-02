Ter Mors in Nederlandse selectie WK shorttrack in Rotterdam

De deelname van de 27-jarige schaatsster was twijfelachtig omdat ze in november vorig jaar besloot om het langebaanschaatsen niet langer te combineren met shorttrack. Tijdens de WK maakt ze tijdelijk haar rentree in het shorttrack.

"Richting de WK in eigen land is de insteek om nog wel met de relay mee te doen", zei Ter Mors in november. "Daar zit ik zeker nog wel over te denken. Misschien gaat dat mijn afscheid worden als shorttrackster."

Naast Ter Mors zijn bij de vrouwen Suzanne Schulting, Yara van Kerkhof, Lara van Ruijven en Rianne de Vries geselecteerd. Ter Mors en Van Ruijven komen alleen in de relay in actie. De andere drie vrouwen rijden zowel individueel als de relay.

Mannen

Bondscoach Jeroen Otter kiest bij de mannen voor Sjinkie Knegt, Daan Breeuwsma, Dylan Hoogerwerf, Itzhak de Laat en Dennis Visser. De Laat en Visser rijden alleen de relay.

De WK shorttrack zijn van vrijdag 10 tot en met zondag 12 maart in Ahoy.