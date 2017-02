Ter Mors beseft dat ze ondanks toprace nog zoekende is

Na een ietwat teleurstellende vijfde plaats op de 500 meter imponeerde de 27-jarige Overijsselse op de kilometer door met 1.12,53 haar eigen nationale record te verbeteren. Ze moest alleen klassementsleider Nao Kodaira (1.12,51) voor zich dulden.

"Ik hoopte dat ik het nog kon en dat bleek gelukkig het geval", aldus een opgetogen Ter Mors voor de camera van de NOS. "Ik ben vooral heel blij met mijn snelle slotronde. Ik moet het nu eenmaal niet van mijn opening hebben."

"Deze keer kwam ik er wel goed doorheen. Dat stemt me echt heel tevreden. Dat neemt niet weg dat ik nog stees zoekende ben. Het kan zondag allemaal weer weg zijn. Maar een podiumplaats is nu zeker mogelijk."

Eerder dit seizoen was Ter Mors twee keer ziek - eerst in december na de wereldbeker in Astana en vervolgens in januari tijdens het NK allround - waardoor ze minder kon trainen dan ze gewild had. Twee weken geleden pakte ze brons op de 1000 meter bij de WK afstanden.

500 meter

De olympisch kampioene op de 1500 meter was eerder zaterdag nog vol twijfels na haar rit op de 500 meter. Ze klokte 37,55. "Ik wil wel meer, maar mijn lichaam wil het gewoon niet. Er zit niet meer in", zei ze.

Zondag gaat het WK sprint in Calgary verder. Dan wordt er bij zowel de vrouwen als de mannen opnieuw een 500 en 1000 meter verreden.

Er komt sowieso een nieuwe wereldkampioene, want Brittany Bowe - de winnares van goud in 2015 en 2016 - kampt al het hele seizoen met de gevolgen van een hersenschudding en wist zich niet te plaatsen voor het WK.