Ronald Mulder kondigde toptijd al aan voor zijn 500 meter in Calgary

"Ik zei eerder vandaag tegen mijn coach Gerard van Velde: 'Ik wil echt voor dat record gaan.' Heel gaaf dat het dan ook lukt", aldus Mulder tegen de NOS.

De schaatser van Team Plantina klokte 34,18 op het snelle ijs van de Olympic Oval. Daarmee was hij zeven honderdsten sneller dan de toptijd die hij op 17 november 2013 neerzette in Salt Lake City.

"Mijn vorige nationale record was eigenlijk precies hetzelfde als nu: toen startte ik ook in de buitenbaan, en ook tegen de Canadees Laurent Dubreuil", zei Mulder met een grote glimlach.

"In de buitenbaan starten vind ik sowieso lekker. Ik zag Dubreuil voor me op de kruising en dat vind ik heerlijk; racen, diep zitten en naar mijn tegenstander rammen. En ik hoorde de speaker in mijn eerste buitenbocht omroepen dat ik opende in 9,51, dus ik wist dat ik heel goed onderweg was."

Boarding

Mulder was Dubreuil na driehonderd meter al bijna voorbij, maar zijn laatste binnenbocht was niet helemaal vlekkeloos. Hij waaierde helemaal uit naar de buitenbaan.

"Ik had iets meer snelheid dat ik verwachtte", lachte Mulder. "Ik kwam iets te dicht bij de blokken in de laatste bocht. Het is wat overdreven dat ik bijna de boarding aantikte, maar ik hield wel mijn snelheid en ging uiteindelijk sneller dan ik ooit heb gedaan, heel vet."

Mulder hoorde vooraf niet bij de favorieten voor de wereldtitel sprint, maar hij staat door zijn toptijd voorlopig eerste in het klassement met nog drie afstanden te gaan.

"Dit was een doel, maar nu wil ik ook proberen om op de 1000 meter een persoonlijk record te rijden. Ik weet in ieder geval dat ik in vorm ben."