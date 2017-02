Verbij leidt na eerste dag WK sprint, Ter Mors derde bij vrouwen

Verbij stond zaterdag na de 500 meter nog negende (34,48), maar de Europees kampioen sprint klom door een derde plek op de 1000 meter (1.06,73) naar de eerste plek in het klassement.

De 22-jarige Nederlander verdedigt zondag op de tweede 500 meter een voorsprong van 0,11 seconde op de Duitser Nico Ihle, die twee keer de vijfde tijd noteerde op de openingsdag in Canada (34,37 op de 500 meter en 1.07,16 op de 1000 meter).

De Noor Havard Lorentzen is door een zesde plaats op de 500 meter (34,43) en een vierde plek op de 1000 meter (1.07,08) de verrassende nummer drie, op 0,13 seconde van Verbij.

Nuis won de 1000 meter in een nieuw Nederlands record (1.06,61) en staat zo ondanks een teleurstellende achttiende plaats op de 500 meter (34,90) halverwege op de vierde plek. Hij moet zondag 0,36 seconde inlopen op Verbij.

Ronald Mulder was de beste op de 500 meter door met 34,18 zeven honderdsten van zijn eigen nationale record af te halen, maar de 30-jarige Zwollenaar zakte door een tiende plek op de 1000 meter (1.08,07) naar de vijfde plaats in het klassement, op 0,37 seconde van zijn ploeggenoot Verbij

Favorieten

Nuis en Verbij golden vooraf als de grote favorieten voor de titel in Calgary. Verbij werd in januari in Heerenveen de eerste Europees kampioen sprint, terwijl Nuis twee weken geleden in Gangneung wereldkampioen werd op de 1000 en 1500 meter.

De Nederlanders eindigde vorig jaar bij het WK in Seoel als tweede (Nuis) en derde (Verbij), achter Pavel Kulizjnikov. De Rus, die ook in 2015 wereldkampioen werd, is niet in Calgary omdat hij momenteel fysiek en mentaal niet in staat is om op topniveau te schaatsen.

Vrouwen

In het vrouwentoernooi lijkt Kodaira op weg naar haar eerste wereldtitel sprint. De Japanse heeft een voorsprong van 0,69 seconde op de Amerikaanse Heather Bergsma en 0,81 seconde op Ter Mors.

Ter Mors, die vijfde werd op de 500 meter en tweede op de 1000 meter, is de enige Nederlandse die meedoet om de medailles. Sanneke de Neeling en Anice Das spelen een bijrol in Canada.

Op de kilometer reed de 27-jarige Ter Mors een verrassend goede race. Ze scherpte met 1.12,53 haar eigen Nederlands record aan. Genoeg voor de zege was het niet, want een rit later klokte de ongenaakbare Kodaira 1.12,51. De Japanse zette met die tijd een nieuw baanrecord op de klokken.

De Amerikaanse Bergsma was in de slotrit de enige andere rijdster die onder de 1.13 reed. Ze klokte 1.12,95 en werd daarmee derde. De Neeling (1.14,69) en Das (1.16,35) werden respectievelijk negende en twintigste.

In het klassement gaat Kodaira, die ook de 500 meter op indrukwekkende wijze won, aan de leiding. Bergsma geeft als nummer twee al 0,69 seconde toe. Het gat van Ter Mors naar de leidster is 0,81 seconde.

500 meter

Op de 500 meter was winnares Kodaira met 36,75 één honderdste langzamer dan het baanrecord van Sang-Hwa Lee. Karolina Erbanova schaatste op gepaste afstand naar de tweede plaats in 37,06. Bergsma completeerde het podium op de eerste afstand met een tijd van 37,22.

Ter Mors (37,55) bleef vijf honderdsten boven haar pr en werd vijfde. De Neeling werd zestiende (38,77) en Das twintigste (38,43).

Er komt sowieso een nieuwe wereldkampioene, want Brittany Bowe - de winnares van goud in 2015 en 2016 - is niet in Calgary. De Amerikaanse kampt al het hele seizoen met de gevolgen van een hersenschudding en wist zich niet te plaatsen voor het WK.