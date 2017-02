Ter Mors begint WK sprint met vijfde plaats, Kodaira wint 500 meter

Met 36,75 was winnares Kodaira één honderdste langzamer dan het baanrecord van Sang-Hwa Lee. De 30-jarige Japanse bleef nog verder verwijderd van het wereldrecord van de in Canada afwezige Zuid-Koreaanse (36,36).

Kodaira is het hele seizoen al een klasse apart op de 500 meter en kroonde zich twee weken geleden in Gangneung voor het eerst tot wereldkampioene op de kortste afstand.

Karolina Erbanova schaatste op gepaste afstand naar de tweede plaats in 37,06. De 24-jarige Tsjechische, die in januari in Thialf de eerste Europees kampioene sprint werd, was op het snelle ijs in Calgary liefst 0,61 seconde rapper dan haar oude persoonlijke toptijd.

De Amerikaanse favoriete Heather Bergsma completeerde het podium op de eerste afstand met een tijd van 37,22. De Noorse Hege Bökko verraste door in 37,43 vierde te worden.

Ter Mors, vorig jaar achter Brittany Bowe en Bergsma derde bij het WK sprint in Seoel, moet al in de achtervolging door een tijd van 37,55, vijf honderdsten boven haar pr.

De Neeling

Sanneke de Neeling, die vorig jaar bij haar eerste WK sprint als twintigste eindigde, haalde met 38,29 bijna een halve seconde af van haar persoonlijk record (38,77). De Nederlands kampioene van vorige jaar staat na een kwart van het toernooi op de zestiende plaats.

Anice Das begon haar toernooi op de Olympic Oval met een 500 meter in 38,43, bijna zes tienden boven haar persoonlijk record en goed voor de twintigste plek. De 31-jarige Nederlandse doet voor de tweede keer mee aan het WK sprint; drie jaar geleden werd ze veertiende bij haar debuut.

Later op zaterdag rijden de vrouwen de eerste 1000 meter. Zondag volgen nog een 500 en 1000 meter.

Er komt sowieso een nieuwe wereldkampioene, want Bowe - de winnares van goud in 2015 en 2016 - is niet in Calgary. De Amerikaanse kampt al het hele seizoen met de gevolgen van een hersenschudding en wist zich niet te plaatsen voor het WK.