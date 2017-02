Nuis gaat bij WK sprint voor derde grote titel in korte tijd

"Zo heb je geen titels, zo heb je er twee. En dit weekend ga ik voor de hattrick. Dat zou wel vet zijn", zegt Nuis donderdag voor de camera van de NOS.

De 27-jarige Nuis maakte twee weken geleden in het Zuid-Koreaanse Gangneung indruk door de 1000 en de 1500 meter te winnen. Dat leverde hem ook gelijk de favorietenstatus op voor het WK in Canada.

"De tweede plaatsen telden al niet meer, daar had ik er al genoeg van", aldus de rijder van Lotto-Jumbo. "Supermooi dat het in Gangneung is gelukt, maar dit is gewoon weer een ander toernooi met een andere baan. Ik weet niet hoe het zal gaan, maar ik heb er wel veel zin in."

Record

Nuis heeft ook nog een ander doel voor ogen. Hij wil namelijk een tijd van onder de 1.07 minuten neerzetten op de 1000 meter en zo het Nederlands record van Stefan Groothuis (1.06,96) aanvallen.

"Onder de 1.07 komen op de 1.000 meter. Dat klinkt gewoon mooi. Daar ben ik mee bezig, alleen heeft het geen prioriteit op dit moment."

Het WK sprint begint zaterdag met de eerste van twee 500 en 1000 meters. Vorig jaar eindigde Nuis als tweede in de eindrangschikking, achter de Russische winnaar Pavel Kulizhnikov. De tweevoudige wereldkampioen is er op de Olympic Oval niet bij wegens mentale en fysieke problemen.

Bowe

Zijn absentie verhoogt de titelkansen voor Nuis, die in landgenoot en Europees kampioen Kai Verbij sowieso een geduchte concurrent heeft. Ronald Mulder, die dit seizoen de Nederlandse titel op de sprintvierkamp veroverde, is de derde schaatser die namens Oranje in Canada in actie komt. Jan Smeekens, de wereldkampioen 500 meter, is reserve in Calgary.

Bij de vrouwen ontbreekt titelhoudster Brittany Bowe. De Amerikaanse is nog herstellende van een hersenschudding. Namens Nederland komen Jorien ter Mors, Anice Das en Sanneke de Neeling aan de start.