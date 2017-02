Groothuis verwacht dat hij opvolger krijgt bij WK sprint in Calgary

"Ik verwacht dat een Nederlander gaat winnen bij de mannen", kijkt de 35-jarige Groothuis, de wereldkampioen van 2012, in gesprek met NUsport vooruit op het WK sprint dat zaterdag en zondag wordt gehouden in Calgary.

"Een sprinttoernooi is altijd lastig, het kan door één foutje al misgaan, maar het zou me absoluut niet verbazen als ik dit weekend een opvolger krijg."

De 27-jarige Nuis en de vijf jaar jongere Verbij zijn als de grote favorieten naar Canada afgereisd. Ze eindigden vorig jaar bij het WK sprint in Seoel respectievelijk als tweede en derde achter de Rus Pavel Kulizjnikov, die door fysieke en mentale problemen zijn titel niet zal verdedigen.

Eerder dit jaar kroonde Verbij zich bovendien tot de eerste Europees kampioen sprint door Nuis voor te blijven in het eindklassement.

"Ik hoop dat Kjeld en Kai allebei heel goed zullen zijn, want dat kan het een heel leuke strijd worden", aldus Groothuis. "Kjeld is wat mij betreft de favoriet, maar als ze beiden in vorm zijn, kan het heel spannend worden."

Superstabiel

Nuis toonde twee weken geleden zijn topvorm door bij de WK afstanden in het Zuid-Koreaanse Gangneung goud te pakken op 1000 en de 1500 meter.

De Zuid-Hollander mag zich daardoor eindelijk wereldkampioen noemen, nadat hij bij vorige WK's vaak net naast de titel greep.

"Kjeld heeft zich ontwikkeld tot een superstabiele schaatser", zegt Groothuis, die tussen 2009 en 2015 ploeggenoot was van Nuis.

"Het moest wel een keer zijn kant op vallen met het niveau dat hij de laatste jaren liet zien. Ik vond het echt gaaf om te zien. Via WhatsApp heb ik contact met hem gehad en gezegd hoe blij ik voor hem ben."

Zoon

Groothuis denkt niet dat Nuis zijn doorbraak komt doordat hij rustiger geworden is door de geboorte van zijn zoon Jax vorig jaar september.

"Dat klinkt grappig en is een mooi verhaal voor de media, maar ik geloof er niet zo in. Kjeld heeft altijd veel bravoure gehad en misschien is dat nu iets minder, maar ik denk vooral dat hij gewoon elk jaar weer wat gegroeid is en dat het wel een keer moest gebeuren dat hij goud zou pakken."

Groothuis zat in het seizoen 2015/2016, het laatste jaar van zijn carrière, ook een winter in dezelfde ploeg als Verbij.

"Ik had niet helemaal voorzien dat Kai zich zo snel zou ontwikkelen tot wereldtopper. Hij is niet een mega-trainingsbeest als Kjeld, die altijd vooraan staat als er gebeukt moet worden. Kai is wat meer berekenend, maar hij heeft bewezen dat hij heel veel talent heeft en superefficiënt kan schaatsen."

Record

De strijd tussen Nuis en Verbij kan er ook voor zorgen dat Groothuis na vijf jaar zijn Nederlands record op de 1000 meter kwijt zal raken.

De Gelderlander reed in 2012 bij zijn gouden WK naar 1.06,96 op de tweede 1000 meter in Calgary, waar de hoge ligging van de Olympic Oval altijd voor razendsnelle tijden zorgt.

"Van mij hoeven ze die tijd niet te verbeteren, maar het zou me verbazen als ik na het weekend nog steeds Nederlands recordhouder ben", lacht Groothuis.

De eerste dag van het WK sprint begint zaterdagavond om 20.30 uur Nederlandse tijd. Namens Nederland starten Nuis, Verbij en Ronald Mulder bij de mannen en Jorien ter Mors, Anice Das en Sanneke de Neeling bij de vrouwen.