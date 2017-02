Schouten en Ketellapper-Zielman winnen marathon in Zweden

De 26-jarige Schouten, uit de Royal A-ware-ploeg van Jillert Anema, kwam in de mannenwedstrijd na honderd kilometer enkele seconden voor Frank Vreugdenhil en Niels Mesu over de streep.

Het trio maakte deel uit van een kopgroep van vijf - met verder ook Bob de Vries en Rick Smit - die in de laatste anderhalve ronde afstand had genomen van de achtervolgers.

De marathon in Lulea is de voorlaatste in de Grandprix, een reeks wedstrijden op (buitenlands) natuurijs. Zaterdag is de laatste race in het Zweedse Falun. Vreugdenhil is met vijftig punten de nieuwe leider in het klassement. Hij heeft een voorsprong van acht punten op Mesu. Schouten (36,1 punten) staat derde.

Crispijn Ariëns won begin deze maand de eerste Grandprix-marathon, de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee, maar hij heeft zijn seizoen al moeten afsluiten vanwege een in die wedstrijd opgelopen gebroken rib.

De Aart Koopmans Memorial, de tweede wedstrijd in de Grandprix-reeks, werd een kleine drie weken geleden afgelast omdat het niet veilig genoeg was door dooi op de Weissensee.

Vrouwen

Bij de vrouwen moest een massasprint na tachtig kilometer de beslissing brengen in het noorden van Zweden. Na bestudering van de finishfoto bleek Carla Ketellapper-Zielman in de sneeuw en wind de snelste, net voor Iris van der Stelt en Ankie IJtsma.

De 32-jarige Ketellapper-Zielman is bezig aan haar laatste wedstrijden als marathonschaatsster. De winnares van de KPN Grandprix in 2012 maakte recent bekend dat ze na deze winter na twaalf jaar gaat stoppen.

Lisa van der Geest begon als klassementsleidster aan de wedstrijd in Lulea. De Zuid-Hollandse won drie weken geleden de Alternatieve Elfstedentocht. IJtsma eindigde toen ook als derde.