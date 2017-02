Marathonschaatser Schouten wint Grandprix in Zweeds Lulea

De 26-jarige Schouten, uit de Royal A-ware-ploeg van Jillert Anema, kwam na honderd kilometer enkele seconden voor Frank Vreugdenhil en Niels Mesu over de streep.

Het trio maakte deel uit van een kopgroep van vijf - met verder ook Bob de Vries en Rick Smit - die in de laatste anderhalve ronde afstand had genomen van de achtervolgers.

De marathon in Lulea is de voorlaatste in de Grandprix, een reeks wedstrijden op (buitenlands) natuurijs. Zaterdag is de laatste race in het Zweedse Falun. Vreugdenhil is met vijftig punten de nieuwe leider in het klassement. Hij heeft een voorsprong van acht punten op Mesu. Schouten (36,1 punten) staat derde.

Crispijn Ariëns won begin deze maand de eerste Grandprix-marathon, de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee, maar hij heeft zijn seizoen al moeten afsluiten vanwege een in die wedstrijd opgelopen gebroken rib.

De Aart Koopmans Memorial, de tweede wedstrijd in de Grandprix-reeks, werd een kleine drie weken geleden afgelast omdat het niet veilig genoeg was door dooi op de Weissensee.