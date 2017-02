Frustraties Bergsma en Hekman uit de wereld na 'goede bak koffie'

Hekman had de race als aangewezen sprinter moeten afmaken voor de Nederlandse ploeg, maar hij eindigde slechts als zevende, achter zes mannen die al snel wegreden en bijna een ronde voorsprong kregen op de rest.

De zevende plaats leidde tot frustraties bij Bergsma, die rijdt voor Team Clafis, en Hekman, die in de marathons uitkomt voor de grote concurrent AB Vakwerk. Een dag later gingen de partijen om tafel.

"Goede bak koffie gehad met de bondscoach en frustraties uitgepraat en race geanalyseerd. Goed om tot dezelfde conclusies te komen", schrijft Bergsma maandag op Twitter.

Wegwerpgebaar

Zondag na de race, die werd gewonnen door de Amerikaan Joey Mantia, waren er nog over en weer verwijten. Hekman, die na afloop te teleurgesteld was om de pers te woord te staan, leek na zijn finish een wegwerpgebaar te maken in de richting van Jillert Anema, de coach van Bergsma.

"Het is heel jammer dat het zo gaat en dat ze elkaar nu verwijten maken, dit was geen team", zei bondscoach Geert Kuiper.

Een zichtbaar boze Bergsma wees zondag met klem de suggestie van de hand dat hij Hekman bewust had 'gesaboteerd' tijdens de race door niet genoeg in dienst van zijn ploeggenoot te rijden toen de kopgroep steeds meer afstand nam.

Volgens Bergsma waren deze problemen er niet geweest als hij bij de WK samen had gereden met een ploeggenoot van Team Clafis.

Doordat de problemen maandag uit de wereld zijn gepraat lijkt het niet ondenkbaar dat Bergsma en Hekman in de toekomst opnieuw een team vormen op de massastart. Er staat dit seizoen nog een keer een massastart op het programma en dat is op zondag 12 maart bij de World Cup-finale in het Noorse Stavanger.

De massastart staat volgend jaar ook voor het eerst op het olympisch programma bij de Spelen in Pyeongchang.