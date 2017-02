Lotto-Jumbo beleeft 'ongelooflijk' WK met zes gouden medailles

"Het hield maar niet op", zegt coach Jac Orie met een grote glimlach. "Ongelooflijk, aan zo'n goed toernooi durf je niet eens te denken."

Orie zag Sven Kramer (5 en 10 kilometer), Kjeld Nuis (1000 en 1500 meter) en Jan Smeekens (500 meter) goud winnen in de olympische Gangneung Oval.

Douwe de Vries zat bovendien in het winnende Nederlandse team bij de ploegachtervolging en bracht het totaal aantal gouden medailles daarmee op zes. Alleen op de massastart ging de wereldtitel niet naar Lotto-Jumbo.

"Ik wist dat mijn schaatsers deze capaciteiten hadden, maar nu komt dat er allemaal in één weekend uit", aldus Orie. "Natuurlijk is dit een van mijn mooiste toernooien ooit als trainer. Dit gaat helemaal nergens over."

Feest

Kramer noemt de WK van zijn ploeg 'fantastisch'. "We hadden als ploeg elke dag groot feest in de bus terug naar het hotel", stelt de 30-jarige Fries. "We hebben een heel goede balans en dynamiek in het team."

Nuis, die in de Gangneung Oval eindelijk zijn eerste wereldtitels mocht vieren, beaamt dat.

"Ik genoot vrijdag onwijs van de titel van Jan Smeekens. Ik belde hem direct na de race en het eerste dat hij zei was: 'Bedankt voor het inwerken vanochtend. Zaterdag ben ik er voor jou.' Wat een gentleman is dat!"

"Dit team is gewoon geweldig. We trekken elkaar naar een hoger niveau, dat zie je aan alles. We halen inspiratie uit elkaar. Na de overwinning van de een denkt de ander de volgende dag: dat ga ik ook doen. We hebben zoveel aan elkaar."

Voorbode

Nuis die zijn olympische debuut nog moet maken, beseft wel dat zijn wereldtitels - en die van zijn ploeggenoten - geen enkele garantie bieden voor de Spelen van volgend jaar in Zuid-Korea.

"Er wordt me vaak gevraagd of ik al bezig ben met volgend jaar. Dat ben ik nog niet, maar het is wel een mooie voorbode dat ik op dit ijs nu deze tijden kon rijden."