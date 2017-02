'Goede resultaten op WK afstanden zeggen niks over Spelen 2018'

"Het slechtste zou zijn om ons nu al rijk te gaan rekenen", zegt Arie Koops, de technisch directeur van de schaatsbond. "De Spelen zijn pas over een jaar. Dag voor dag zullen we het allemaal opnieuw moeten presteren. Deze resultaten zeggen dus niks."

Nederland won in totaal vijftien medailles in de Gangneung Oval: acht gouden, drie zilveren en vier bronzen. In 2013 wisten de Nederlandse schaatsers bij de WK afstanden in Sochi dertien podiumplaatsen te verdienen (zes keer goud, vijf keer zilver en twee keer brons).

Dat bleek een opmaat voor een recordscore voor de Winterspelen een jaar later in dezelfde Adler Arena in het zuidwesten van Rusland, want de Nederlandse langebaanschaatsers pakten in 2014 liefst 23 van de 36 medailles (acht keer goud, zeven keer zilver en acht keer brons).

Nederland bleef ook na Sochi heersen, met zeventien plakken (vijf keer goud, zeven keer zilver en vijf keer brons) bij de WK afstanden van 2015 en zestien medailles (zes keer goud, vijf keer zilver en vijf keer brons) in 2016.

Daarbij moet wel worden aangetekend dat er sinds 2015 in totaal 42 in plaats 36 medailles te verdienen zijn, omdat de massastart is toegevoegd aan het programma.

Pieken

"Deze WK afstanden laten net als de Spelen van Sochi zien dat een aantal teams, een aantal coaches en een aantal sporters heel goed kunnen pieken", aldus Koops.

"Dat zullen ze nog een keer moeten doen, want als we volgend jaar per ongeluk vierde gaan worden, zeggen we niet: vorig jaar hebben we gewonnen. Dat telt niet."

"Volgend jaar bij de Spelen is het bovendien weer een ander spelletje, want dat is het programma verspreid over twee weken en niet zoals nu over maar vier dagen", vervolgt Koops. "We proberen soms in blauwdrukken te denken, maar toch is het een jaar later altijd weer anders. Deze WK bieden geen enkele garantie voor volgend jaar."