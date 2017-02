Bergsma ontkent met klem 'saboteren' ploeggenoot Hekman op massastart

Hekman had het als aangewezen sprinter moeten afmaken voor de Nederlandse ploeg, maar hij eindigde slechts als zevende, achter zes mannen die al snel wegreden en bijna een ronde voorsprong kregen van de rest.

Hekman, die na afloop te teleurgesteld was om de pers te woord te staan, leek na zijn finish een wegwerpgebaar te maken in de richting van Jillert Anema, de coach van Bergsma.

"Het is heel jammer dat het zo gaat en dat ze elkaar nu verwijten maken, dit was geen team", zei bondscoach Geert Kuiper. "Er zijn twee vertalingen van de wedstrijd mogelijk, maar zeker is dat het raceplan niet is gelukt."

Een zichtbaar boze Bergsma wees met klem de suggestie van de hand dat hij Hekman bewust had 'gesaboteerd' tijdens de race door niet genoeg in dienst van zijn ploeggenoot te rijden toen de kopgroep steeds meer afstand nam.

"Als je dat zegt, dan snap je er echt niks van. Dat is duidelijk niet waar", aldus de 31-jarige Fries. "Ik deed de openingsaanval, maar kwam niet los en daarna reed de kopgroep weg. Hekman had zelf ook kunnen reageren. Wat wil je nou? Ik kan het niet alleen. Daarom mist hij in Nederland tijdens de marathons ook vaak de slag."

Ploeggenoten

Volgens Bergsma waren deze problemen er niet geweest als hij bij de WK samen had gereden met een ploeggenoot van Team Clafis. Hekman komt in de marathons uit voor de grote concurrent AB Vakwerk.

"Als ik met een ploeggenoot was gestart, dan was die kopgroep nooit weggereden", stelt Bergsma. "Het was niet iemand die solo ging, het was een heel grote, gevaarlijk kopgroep. Dit had nooit mogen gebeuren."

Kuiper vindt dat de Nederlandse ploeg ook met schaatsers uit twee rivaliserende ploegen succes zou moeten kunnen boeken op de massastart, het onderdeel dat volgend jaar voor het eerst op het olympische programma staat.

"Ik heb in de hele aanloop naar dit WK ook niet het gevoel gehad dat dit zou kunnen gebeuren", aldus de bondscoach. "Animositeit tussen twee schaatsers of ploegen zou niet moeten uitmaken. Ik wil de sterkste ploeg, niet een vriendenploeg."

"Nu reageren ze door het verloop van de wedstrijd op elkaar en komt er oud zeer naar boven. Dat is jammer."

De massastart werd gewonnen door de Amerikaan Joey Mantia.