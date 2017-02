Nuis kan na tweede wereldtitel pas echt genieten van zijn succes

"Wereldkampioen zijn begint nog niet te wennen", zegt Nuis in Gangneung met een glimlach voor de camera van NUsport.

"Ik ga er nu zeker langer van genieten dan na mijn eerste titel zaterdag. Ik heb na de 1000 meter van heel snel de knop weer omgezet en me gefocust op de 1500 meter. Ik stond nog helemaal strak en had echt mijn zinnen gezet op nog een overwinning."

Nuis slaagde daarin door in een rechtstreeks duel af te rekenen met Denis Yuskov, de titelverdediger uit Rusland die de laatste drie WK's de beste was op de 1500 meter: 1.44,36 om 1.44,67. Het brons ging naar Sven Kramer in 1.45,50.

"Dit was absoluut de beste 1500 meter uit mijn leven", aldus Nuis. "Ik zei al heel lang dat die tijd van in de 1.44 eraan zat te komen, maar van 1.44,3 had ik niet durven dromen."

Calgary

De sprinter van Lotto-Jumbo gaat zich nu richten op het WK sprint, dat over dertien dagen van start gaat in Calgary. Hij zou dus in twee weken van nul naar drie wereldtitels kunnen gaan.

"Gestoord hè, het voelt heel gek", lacht Nuis. "Ik ga hier even van genieten en het laten bezinken. Straks even lekker bellen met thuis, alles even op me in laten werken en dan ga ik door naar Calgary."

Door de zege van Nuis won zijn ploeg Lotto-Jumno bij de WK liefst vijf van de zes afstanden bij de mannen. Alleen de massastart leverde geen winst op voor het team van Jac Orie.

"We trekken elkaar echt naar een hoger niveau, dat zie je aan alles", stelt Nuis. "We halen inspiratie uit elkaar. Na de overwinning van de een denkt de ander de volgende dag: dat ga ik ook doen. We hebben zoveel aan elkaar."

De Zuid-Hollander, die zich niet wist te plaatsen voor de Spelen van 2010 en 2014, heeft zelf in ieder geval duidelijk gemaakt dat hij volgend jaar bij de Spelen een van de favorieten zal zijn op de 1000 en 1500 meter. "Deze zeges zeggen dat de rest zijn best moet gaan doen", aldus Nuis.