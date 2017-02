Bijrol voor Nederlanders bij massastart op WK afstanden

Bij de vrouwen kwamen Irene Schouten en Carien Kleibeuker in actie. In de slotfase kwam medaillekandidaat Schouten, die in 2015 de titel pakte, ten val. Ze was daardoor kansloos was voor een podiumplek.

De winst ging naar de Zuid-Koreaanse Bo-Reum Kim. Ze bleef in de eindsprint de Japanse Nana Takagi (tweede) en de Amerikaanse Heather Bergsma (derde) voor. Bergsma pakte eerder op de dag goud op de 1500 meter.

In de strijd bij de mannen kwamen Jorrit Bergsma en Gary Hekman niet in de buurt van het podium. De Amerikaan Joey Mantia pakte het goud. Hij troefde de Fransman Alexis Contin (zilver) en de Canadees Olivier Jean (brons) af.

Acht wereldtitels

De teller voor Nederland bleef in Gangneung zodoende steken op acht wereldtitels. Kjeld Nuis (1000 en 1500 meter), Sven Kramer (5 en 10 kilometer) en Ireen Wüst (3000 meter en ploegenachtervolging) pakten twee keer goud.

Daarnaast was Jan Smeekens de beste op de 500 meter en pakten de Nederlandse mannen net als de vrouwen de wereldtitel op de ploegenachtervolging.