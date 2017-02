1500 meter had tien meter langer moeten zijn voor balende Wüst

"De finishstreep kwam net even tien meter te vroeg. Maar ja, je kunt er moeilijk 1510 meter van maken", aldus Wüst, die eerder deze WK wel goud won op de 3000 meter en de ploegachtervolging.

De schaatsster van Team Justlease.nl moest het in de slotrit van de 1500 meter in een rechtstreeks duel nipt afleggen tegen Bergsma: 1.54,09 om 1.54,19. De Amerikaanse pakte daardoor haar tweede wereldtitel van de week na de 1000 meter, terwijl Wüst genoegen moest nemen met zilver.

"Over twee uur ben ik hier waarschijnlijk wel blij mee, maar de topsporter in mij is dat nog even niet", zei de Nederlandse. "Ik kwam hier niet voor zilver, ik kwam om goud te pakken. Dus dat is even balen."

"Maar ik ben gewoon op waarde geklopt. Heather is in topvorm, dat zag je zaterdag al op de 1000 meter. Ik deed eigenlijk alles goed, maar het had net even tien meter verder moeten zijn."

Loting

Wüst wist toen ze de loting voor de 1500 meter zag al dat het een lastige rit zou worden voor haar. Bergsma is een sprintster en opent dus een stuk sneller dan allroundster Wüst. De pupil van Jillert Anema kruiste op de eerste kruising inderdaad over haar tegenstandster heen.

"Dat had ik wel ingecalculeerd", stelde Wüst. "Het was vervolgens mijn taak om rustig te blijven en mijn eigen slag te rijden. Dat ging eigenlijk heel goed. Ik probeerde in mijn sterke deel van de race - het laatste deel - naar Heather toe te rijden. Dat lukte wel aardig, maar erop en erover lukte niet."

"Uiteindelijk ben ik natuurlijk wel tevreden met mijn rit. De tijden van Heather en mij zijn gewoon heel goed. Daar ben ik trots op en haal ik vertrouwen uit. Maar het duurt verdikkeme nog een jaar voordat ik revanche kan nemen, dat is een beetje jammer", doelt Wüst op de Spelen van 2018 op dezelfde Zuid-Koreaanse baan.

Met twee gouden en één zilveren medailles vertrekt Wüst met een tevreden gevoel uit Gangneung. "Laat ik het een negentig procent score noemen. Uiteindelijk ben ik natuurlijk supertevreden, maar het was net even wat mooier geweest met drie keer goud."