Nuis ook wereldkampioen op 1500 meter, zilver Wüst bij vrouwen

Nuis was met een tijd van 1.44,36 een klasse apart. Hij kwam in actie tegen Denis Yuskov, die bij de voorgaande drie WK's het goud pakte. De Rus werd nu tweede in 1.44,67. Sven Kramer pakte in 1.45,50 het brons.

Met zijn wereldtitel volgt de 27-jarige Nuis Erben Wennemars op, de laatste Nederlander met een wereldtitel op de 1500 meter. Hij veroverde in 2003 in Berlijn het goud.

De Canadees Vincent De Haitre reed in Gangneung 1.45,79 en eindigde daarmee als vierde. De top vijf werd gecompleteerd door Min Seok Kim uit Zuid-Korea (1.46,05).

Patrick Roest, de derde Nederlander die in actie kwam op de 1500 meter, werd zesde in 1.46,16. Hij rekende in zijn rit af met de Amerikaan Joey Mantia.

Wüst

Bergsma hield bij de vrouwen in een zeer spannend rechtstreeks duel net genoeg over om Wüst van zich af te houden: 1.54,09 om 1.54,19. Het brons ging naar de 22-jarige Japanse Miho Takagi (1.55,12)

Marrit Leenstra viel met 1.55,86 en een vierde plaats net naast het podium. De 27-jarige Friezein stond al vijf keer op het WK-podium na de team pursuit, maar ze won nog nooit een individuele medaille bij de WK afstanden. Zaterdag eindigde ze op de 1000 meter ook al op de voor haar zeer bekende vierde plek.

Titelverdedigster Jorien ter Mors, die dit seizoen kampte met twee periodes van ziektes, viel stil in de laatste ronde en kwam uit op een tijd van 1.56,18. Daarmee eindigde ze als vijfde.

Wüst won eerder dit toernooi de titel op de 3000 meter en op de ploegachtervolging, samen met Leenstra en Antoinette de Jong. Bergsma was al de beste op de 1000 meter.

Recordhouder

Wüst staat nu in totaal op 26 medailles bij het mondiale afstandstoernooi: twaalf keer goud, dertien keer zilver en één keer brons.

Martina Sablikova, zondag zesde op de 1500 meter, geldt sinds haar titel zaterdag op de 5 kilometer als recordhouder wat betreft het aantal titels bij WK afstanden. De Tsjechische heeft er dertien.

Bergsma, voor haar huwelijk met Jorrit Bergsma bekend onder de naam Heather Richardson, heeft nu drie keer goud veroverd bij WK afstanden. In 2015 won ze de 500 meter.

Op de 1500 meter pakte de pupil van Jillert Anema tot zondag één keer brons (2015) en één keer zilver (2016.)