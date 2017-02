Klap van nederlaag op 10 kilometer komt hard aan bij Bergsma

"Het doet zeer dat ik voelde dat het erin zit en dat ik 'm niet pak", aldus een terneergeslagen Bergsma. "Als ik mijn race iets beter had ingedeeld, dan had ik hier gewoon goud gewonnen."

De olympisch en tweevoudig wereldkampioen op de 10 kilometer startte in de slotrit in de Gangneung Oval en wist daardoor dat Kramer in de rit voor hem een Nederlands record had gereden (12.38,89).

Tot en met de doorkomst na 9200 meter schaatste Bergsma onder het schema van zijn grote rivaal, maar vervolgens stortte hij helemaal in, met achtereenvolgens rondetijden van 31,0, 32,0 en 34,0. De langzaamste rondetijd van Kramer was 30,6 in het midden van zijn race.

"In de laatste rondjes kwam ik de bochten niet meer door", zegt de 31-jarige Bergsma, die uitkwam op een tijd van 12.43,96. "Als je een 34'er rijdt, verlies je vier seconden in één ronde. Dan gaat het wel heel hard."

"Het is grote klasse van Sven, hij rijdt wat hij kan en dat doet hij uit het boekje. Maar natuurlijk is dit een klap voor mij. Vorig jaar kon ik mijn wereldtitel niet verdedigen omdat ik me niet geplaatst had en nu pak ik 'm niet terug. Dat is heel spijtig."

Wereldrecord

Bergsma wist dat hij bijna een wereldrecord moest rijden om Kramer te verslaan, aangezien de mondiale toptijd van de Canadese Nederlander Ted-Jan Bloemen op 12.36,30 staat.

"Maar daar was ik helemaal niet mee bezig", zegt de stayer van Team Clafis. "Ik wilde gewoon mijn rondetijden rond de 30,0 houden."

Bergsma noteerde na 3600 meter echter al een 29,9 als rondetijd. In totaal klokte hij tien 29'ers, met zelfs een 29,6 na 7200 meter.

"Misschien was ik iets te enthousiast", geeft hij toe. "Lange tijd liep het heel lekker, maar misschien ben ik iets te vlot naar de 29'ers gegaan. Want in de laatste rondes kwam ik mezelf flink tegen. Mijn poten liepen helemaal vol en ik kon niet meer. Een volgende keer moet ik misschien toch iets meer inhouden in het eerste deel."

Ploegachtervolging

Bergsma wilde zijn nederlaag niet wijten aan de ploegachtervolging. Hij kwam zelf wel in actie op vrijdag - Nederland won goud met het trio Bergsma, Douwe de Vries en Jan Blokhuijsen - terwijl Kramer een rustdag had tussen de 5 en de 10 kilometer.

"Het is achteraf altijd makkelijk om te zeggen dat het daaraan ligt. Het was belangrijk dat ik de ploegachtervolging reed, voor mij en de ploeg. Ik denk niet dat het uitgemaakt heeft, maar we zullen het nooit weten."

Bergsma komt zondag samen met Gary Hekman nog in actie op de massastart, terwijl Kramer de 1500 meter rijdt in Zuid-Korea. Het programma in de Gangneung Oval begint om 10.00 uur Nederlandse tijd met de 1500 meter voor vrouwen.