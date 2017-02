Kramer voelt zich 'beter dan ooit' na zege op 10 kilometer

"Het allerbelangrijkste is dat ik deze week beter ben dan ooit", zei Kramer na zijn vijfde wereldtitel op de 10 kilometer en zijn negentiende WK-goud in totaal.

De 30-jarige Fries klokte in de voorlaatste rit een persoonlijk en Nederlands record van 12.38,89. Bergsma reed in de slotrit lang onder het schema van zijn grote rivaal, maar de olympisch kampioen op de langste afstand stortte in zijn laatste rondes in en moest zich met een eindtijd van 12.43,95 gewonnen geven.

Het zorgde voor een uitbundige Kramer op het podium. "Ik ben wel vaker blij, maar buiten dat ik wereldkampioen ben rijd ik ook gewoon een persoonlijk record. Dat is heel erg fijn."

"Ook als Jorrit sneller was geweest, was ik tevreden geweest met mijn rit, met een persoonlijk record op het juiste moment. Natuurlijk had ik de tent afgebroken als iemand sneller was geweest, maar dat is ook sport. Ik wist dat dit een heel goede tijd was, al was het tot het einde spannend."

Kleedkamer

Kramer gaf na afloop toe dat hij weg was gegaan op het wereldrecord van Ted-Jan Bloemen (12.36,30). "Daar hadden we op ingezet", zei hij met een klein glimlachje. "Het ijs is hier gewoon heel erg goed. En mijn vorm ook."

Voor het wereldrecord kwam hij ruim tweeënhalve seconde tekort en vervolgens reed Bergsma in de slotronde lange tijd onder het schema van de mondiale toptijd van Bloemen.

"Ik heb niet gekeken", stelde Kramer over de rit van Bergsma. "Ik zat in de kleedkamer, zonder tv. Ik hoorde op een gegeven moment wel de rondetijden van Jorrit en dat hij 29'ers ging rijden. Toen werd het wel even spannend."

"Maar aan het einde van de rit van Jorrit kwamen mijn coach Jac Orie en wat ploeggenoten juichend en helemaal debiel de kleedkamer in, dus toen dacht ik dat het wel goed moest zitten."

Orie

Orie kon na Kramer op de 5 kilometer, Jan Smeekens op de 500 meter en Kjeld Nuis op de 1000 meter alweer de vierde individuele wereldtitel van zijn ploeg vieren. De coach van Lotto-Jumbo had genoten van zijn pupil en de strijd op de 10 kilometer.

"Wat was dit ontzettend gaaf, een thriller van een rit", zei Orie. "Dit geweldige gevecht is ontzettend mooi voor de sport, superklasse hoe die twee kerels allebei gereden hebben. Gelukkig viel het kwartje onze kant op."

Volgens Kramer hoeft er volgend seizoen richting de Olympische Spelen amper wat veranderd te worden in zijn (trainings)schema's aangezien het deze winter zo goed gaat.

"Zo denk ik er nooit over als trainer", stelde Orie. "Voor tachtig procent staat het, maar als coach wil je altijd kijken of dingen beter kunnen."

Kramer komt zondag nog in actie op de 1500 meter, een "bonusafstand" voor de allrounder. Daarop zal hij moeten afrekenen met ploeggenoot Nuis. "We hebben als ploeg elke dag groot feest in de bus terug naar het hotel", aldus Kramer. "Dat hopen we zondag ook te hebben, wie er dan ook wint. Ik hoop dat het een strijd wordt."