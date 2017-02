Verbij had meer tegenstand willen bieden aan Nuis op 1000 meter

"Aan de ene kant ben ik opgelucht, want het is mijn eerste WK-medaille en dat staat mooi op mijn cv. Maar ik had wel wat meer tegenstand willen bieden aan Kjeld", aldus de 22-jarige Verbij na zijn derde plek op de kilometer.

De twee Nederlandse favorieten namen het tegen elkaar op in de olympische hal in Zuid-Korea en na zeshonderd meter was het verschil slechts veertien honderdsten in het voordeel van Nuis. De Zuid-Hollander nam in de laatste ronde echter flink afstand van zijn landgenoot: 1.08,26 om 1.08,78.

"Na achthonderd meter zat ik nog dicht op Kjeld, maar daarna reed hij wel wat ver bij me weg", zegt Verbij. "Het was niet de beste rit uit mijn leven, ik maakte wat foutjes die ik moest corrigeren, maar het was wel een voldoende. Ik geef het een acht."

"Kjeld was vandaag gewoon de betere schaatser. Ik heb hem dit seizoen twee keer verslagen, maar hij heeft een stuk vaker van mij gewonnen. Mijn seizoen loopt tot nu toe best goed, ik kom elk jaar een stukje dichterbij, maar ik moet dus nog wel wat beter worden."

Tripje

Verbij heeft nog een jaar om die progressie te boeken, want over twaalf maanden starten de Winterspelen in Zuid-Korea. "Het gat met Kjeld is te dichten. Ik weet dat het kan omdat ik hem al twee keer heb verslagen."

"Dit seizoen heeft me wat meer zelfvertrouwen gegeven. Hopelijk kan ik daardoor nog iets constanter worden en dan kan ik echt meedoen om goud."

De Europees kampioen sprint krijgt dit seizoen nog een kans om Nuis te kloppen op een mondiale titelstrijd, want over twee weken staan beide schaatsers aan de start van het WK sprint in Calgary.

"Ik vertrek zondag al richting Canada", aldus Verbij. "Ik ben een maand van huis, zit nu nog niet eens op de helft van mijn tripje. Ik ben benieuwd, hopelijk kan ik daar vier negens rijden en niet vier achten."