Ter Mors weet dat brons maximaal haalbare was op 1000 meter

"Ik ben er niet blij mee, maar ik denk dat er niet meer in zat", was de duidelijke reactie van de 27-jarige Ter Mors op haar derde plek.

De rijdster van Team Afterpay klokte een tijd van 1.14.66 op de olympische baan in Zuid-Korea en daarmee was ze ruim zeven tienden langzamer dan winnares Bergsma (1.13,94). Ook de Japanse Nao Kodaira dook nog onder de tijd van de titelverdedigster (1.14,43).

"Toen ik over de streep kwam, dacht ik al dat het niet genoeg zou zijn", aldus Ter Mors. "Ik bleef hopen, maar ik wist eigenlijk dat de winst er niet in zat."

"Als ik kijk naar mijn hele seizoen, dan heb ik op zich een goede race neergezet. Ik kan niet bedenken waar ik wat heb laten liggen", vervolgt Ter Mors.

"Misschien een heel klein beetje bij de start en een klein beetje in de eerste volle ronde, maar dan nog had ik nog niet gewonnen. Ik had heel graag weer goud gepakt, maar met mijn aanloop naar deze WK was dat vandaag niet mogelijk."

Ziek

Ter Mors doelt daarmee op de fysieke problemen waarmee ze deze winter heeft gekampt. De olympisch kampioene op de 1500 meter werd twee keer ziek - eerst in december na de wereldbeker in Astana en vervolgens in januari tijdens het NK allround - waardoor ze minder kon trainen dan ze gewild had.

"Ik ben nu eindelijk weer een beetje fit, maar dit is een WK dus de andere schaatssters zijn topfit. Dan sta je wel een streepje achter", stelde Ter Mors.

Die wetenschap maakt het accepteren van het verliezen van haar wereldtitel niet makkelijker. "Nee hoor. Maar als ik kijk naar mijn laatste ronde, dan ben ik daar wel blij mee met het oog op de 1500 meter van zondag. Daar moet ik me maar aan vasthouden."

Ter Mors start zondag ook op de 1500 meter als titelverdedigster. Vorig jaar was ze Bergsma in het Russische Kolomna duidelijk te snel af op de schaatsmijl. "De 1500 meter is een heel andere afstand dan de 1000 meter, dus het kan morgen weer een heel andere dag worden."